Opiniones divididas: Así reaccionan los cubanos al enfado de El Micha en entrevista en Miami

Luego de que El Micha abandonara con enfado una entrevista en el programa “El Toro Loco Show” en Miami cuando lo increparon por sus viajes a Cuba, la reacción del reguetonero se ha vuelto viral en las redes sociales.

Sin embargo, entre los cubanos las opiniones al respecto han estado divididas, mientras unos comparten el criterio de El Micha y aluden que no se debe mezclar a los artistas con la política, otros han arremetido contra el cantante porque consideran su postura una manera de respaldar al régimen cubano y dar la espalda al exilio.

“Lo que hay que hacer es dejar la sanaca y en vez de crear contenido con to eso apoyar y unir a los artistas pa que la música cubana llegue a más nivel y no detenerse en la política que ninguno de nosotros somos ni tenemos que ver con lo que pase en un país entero yo sé cómo esta Cuba de mal en peor pero con decir eso en cualquier lugar que te pares no va a pasar na”, escribió en su Instagram el también artista Alier El Kilate.

Captura Instagram / el_kilate

“El 90% de los cubanos somos El Micha. Dejemos el descaro ya”; “El que no piense como ellos, lo juzgan y pisan lo mismo que hacía el gobierno con nosotros. Todos los carepin* entrevistadores estos falseando un sentimiento patrio extremo en las redes a costilla de los artistas hagan algo ustedes”; “Cuba no está así por culpa de El Micha, Cuba está así por personas que creyeron en ese régimen hace 50 años y lo defendieron”, aseguraron otros internautas.

Captura Facebook / Reflexiones de Deni

La reacción de El Micha también encontró en las redes críticas muy fuertes, algunas con insultos de por medio: “So penco, so doble moral, so lame botas, grande por gusto, comunista, si tu amas a tu gente de verdad aboga por ellos es lo mínimo que puedes hacer so descarado no se te está pidiendo otra cosa so aura”; “Micha tú no eres loco na. Tú lo que eres un singao más, arrastrado y arrancado”; "Este Micha es tremendo chivatón del gobierno de Cuba quédate en Cuba. Yegua".

Captura Facebook / Rogelio Riverón

Una de las respuestas más contundentes a El Micha fue la del musico Kamankola a través de unos versos: “Yo también dejé una casa, dejé una madre y un sueño y una abuela que muriendo me pidió que regresara / Yo también puse mi cara, puse mi fe y mi dolor y la ira y el rencor que tengo anclado en el alma es la bala y el arma y va de pie frente al terror / El exilio se respeta, respetando su destierro, no siendo como los perros de hilos y marionetas…”.