Cubano reacciona a renta de efficiency por 950 dólares en Miami: "Dejen de abusar"

Un cubano de Miami (@anaydayan) no pudo evitar reaccionar al anuncio de un efficiency que vio en la red social de TikTok. Un video en el que enseña el video del lugar que se está rentando en la Ciudad del Sol para compartir su opinión sobre los alquileres de la zona.

"Miren cómo están las rentas en Miami", comienza diciendo el cubano en el video, antes de enseñar el exterior e interior del efficiency. Nada más entrar al lugar, se puede ver una pequeña cocina y al lado el baño.

El hombre no oculta su asombro al ver el espacio reducido en el que se pretende vivir por un precio de 950 dólares mensuales. "Duermes en la cocina, el baño no tiene puerta. No hay closet. 950 dólares. ¡Una locura!", exclama. A medida que sigue grabando, señala que no hay suficiente espacio para vivir cómodamente y se pregunta: "¿Qué le ha pasado a esta ciudad?".

El cubano hace un llamado a la cordura y denuncia lo que él considera un abuso en el precio de los alquileres: "Dejen de abusar, miren esto", afirma, mostrando el pequeño espacio que describe como "una casita de desahogo", donde se guardan los trastos, pero con unas condiciones que, según él, no justifican el alto costo.

El video, que ha generado numerosos comentarios y reacciones en redes sociales, ha desatado un debate sobre la crisis de alquiler en Miami.

"Se salió de control", "Señores no se queden en Miami. La culpa es de la misma gente que se queda y renta todo eso", "Bro no es abuso, se llama mercado, fácil, llegamos demasiados al mismo lugar, no solo nosotros, gente de todos lados está viniendo acá, se dispara la demanda, aumenta la oferta", "Con 950$ aquí en Kentucky encuentras un apartamento de 2 habitaciones", "Por lo menos está independiente, un cuarto dentro de la casa sin entrada independiente y sin derecho a cocinar te cuesta 950", "El mío cuesta 1.110 y es bien parecido. Hialeah. Estoy loca por irme para otro lugar", son algunas de las reacciones a este video.