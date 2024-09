La conversación más seria de Andy Vázquez con su bebé Annabella: "Papá no te deja ir a ninguna discoteca"

Annabella tiene solo cuatro meses, pero ya Andy Vázquez se está adelantando unos cuantos años a lo que en el futuro seguramente ocurrirá.

En plan papá celoso y controlador, el humorista tuvo una "conversación muy seria", pero sobre todo tierna, con su bebé.

En su Instagram, Andy compartió un divertido video en el aparece hablando con su segunda hija. La niña no paraba de gorjear como si realmente estuviera comprendiendo todas sus palabras.

“Tú no puedes salir para la discoteca ahora. ¿Eso es lo que tú quieres, ir para la disco? No, no, no, tú estás muy chiquitica, a mí no me interesa. ¿Te vinieron a buscar allá afuera? Diles que no, que papá no te deja ir a ninguna discoteca”, se le escucha decir a Andy.

“No, tú sabes bien que no me gusta que vayas allí, esa discoteca está muy mala, tranquilita en la casa (…) ¿Van a salir las amiguitas contigo? ¿Qué vestido te vas a poner, el rojo?”, añade el humorista.

Si de algo no quedan dudas es que Andy Vázquez exteriorizó en esta “conversación” con su bebé varios de los miedos que acuden a su mente como padre cuando piensa en el futuro, cuando Isabella y Annabella sean unas jovencitas.