Cancelan viaje del crucero Icon of the Seas por problemas técnicos inesperados

Crucero Icon of the Seas (imagen de 2023)

Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, canceló su salida programada para el 28 de septiembre de 2024 debido a tareas de mantenimiento no planificadas.

La inesperada decisión de la compañía Royal Caribbean afecta a miles de pasajeros que habían reservado este viaje de siete noches por el Caribe occidental, que incluía escalas en destinos como Mahogany Bay, Costa Maya, Cozumel, y la isla privada Perfect Day at CocoCay.

Royal Caribbean notificó la cancelación a cada pasajero

Royal Caribbean notificó a los pasajeros a través de un correo electrónico, explicando que el barco se mantendría atracado por varios días adicionales mientras se llevan a cabo trabajos de mantenimiento imprevistos.

La compañía insistió en que su equipo estaba trabajando arduamente para solucionar el problema, aunque no ofrecieron detalles específicos sobre la naturaleza del mismo.

"Sabemos que esta noticia puede generar decepción y lamentamos profundamente el impacto en los planes de sus vacaciones", afirmaba el comunicado citado por la web En Crucero X El Mundo.

¿Cuáles son los supuesto problemas técnicos de Icon of the Seas?

El crucero había mostrado problemas en el viaje que partió el 21 de septiembre. Durante ese trayecto, el barco eliminó una escala en St. Thomas, generando preocupación entre los pasajeros.

Datos de seguimiento mostraron que el crucero estaba navegando a una velocidad reducida de 15 a 17 nudos, por debajo de su capacidad máxima de 22 nudos.

Aunque este tipo de reducción de velocidad puede ser normal en algunas rutas, ha generado especulación sobre posibles fallos en los sistemas de propulsión del barco.

Impacto de la cancelación del viaje en los pasajeros

Royal Caribbean ofreció una compensación a los pasajeros afectados por la cancelación del viaje del 28 de septiembre. Los viajeros recibirán un reembolso completo, incluyendo la tarifa del crucero, impuestos, tasas portuarias y todos los servicios prepagados.

Además, la compañía ha otorgado un crédito equivalente al 100% del valor del crucero, que podrá utilizarse para reservar futuros viajes. Es importante recordar que esta embarcación tiene capacidad para 7,600 pasajeros y 2,350 tripulantes.

Los pasajeros que reservaron vuelos a través de la línea de cruceros también serán reembolsados, junto con una compensación adicional de hasta 400 USD para cubrir los costos de cambio de vuelo.

¿Cuándo está prevista la reanudación de operaciones del crucero?

Icon of the Seas permanecerá atracado en Miami hasta que se completen las reparaciones. Se espera que el crucero reanude sus operaciones regulares a partir del 5 de octubre de 2024, aunque la incertidumbre sobre posibles futuras cancelaciones persiste entre los pasajeros.

Royal Caribbean indicó que mantendrá informados a todos los huéspedes sobre el estado de las reparaciones y reafirmó su compromiso con la seguridad y la satisfacción de sus clientes. En sus redes sociales no han publicado nada sobre este misterioso problema técnico del mayor crucero del mundo.