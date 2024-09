Más de 425 mil migrantes clasificados como delincuentes se encuentran en libertad en EE.UU.

Más de 425 mil migrantes clasificados como delincuentes se encuentran en libertad en Estados Unidos, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La agencia envió al representante republicano por Texas Tony Gonzales las cifras nacionales de inmigrantes ilegales con cargos o condenas penales hasta el 21 de julio de este año.

Los datos están divididos ​​entre los migrantes que se encuentran en prisión y los que no están detenidos. El expediente de no detenidos, en el que hay actualmente más de 7 millones de personas, incluye a los ilegales con órdenes finales de deportación o que están pasando por procedimientos de deportación pero no están bajo custodia del ICE.

En ese enorme grupo de no detenidos hay 425,431 delincuentes condenados y 222,141 con cargos penales pendientes.

Entre ellos, 62,231 fueron condenados por asalto, 56,533 por drogas, 15,811 por agresión sexual, 14,301 por robo y 2,521 por secuestro.

En una declaración, divulgada por la cadena Fox, ICE acusó a las llamadas ciudades santuario de negarse a cooperar con las fuerzas del orden federales en la deportación de delincuentes inmigrantes ilegales.

"El ICE reconoce que algunas jurisdicciones están preocupadas de que cooperar con los funcionarios federales de inmigración erosionará la confianza en las comunidades inmigrantes y dificultará que las fuerzas de seguridad locales presten servicios a esas poblaciones. Sin embargo, las políticas de 'santuario' pueden terminar protegiendo a delincuentes peligrosos, que a menudo victimizan a esas mismas comunidades", afirmó.

Según el documento, desde mediados de mayo de 2023 hasta fines de julio de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) devolvió a más de 893,600 personas, incluidas más de 138,300 en unidades familiares.

"La mayoría de todas las personas encontradas en la frontera suroeste durante los últimos tres años han sido expulsadas, devueltas o expulsadas", detalló.