"Si yo ando en Mercedes tú igual mi amor": Leonardo Leyva regala un auto a su novia Iraisel en Cuba

Después de regalar a su mamá en Cuba un auto de la marca Kia, las sorpresas de Leonardo Leyva no han terminado, esta vez fue su novia Iraisel Pintueles la que recibió otro obsequio, nada más y nada menos que un Mercedes-Benz.

La influencer cubana presumió en las redes del regalo de su pareja junto a unas sentidas palabras de agradecimiento para el voleibolista.

“Hay algo en ti que es imposible ignorar: esa hermosa obsesión que tienes por hacerme feliz, esa dedicación constante que no conoce límites. La vida me bendijo el día que te dejó entrar en mi mundo, y qué afortunada fui al abrirte la puerta, porque desde entonces me cuidas, me proteges y me amas como solo tú sabes hacerlo, con una intensidad que me envuelve por completo”, escribió la joven en su texto.

“Cada detalle, cada gesto tuyo, es un recordatorio de lo afortunada que soy de caminar a tu lado. Gracias por ser esa persona que no solo me ama profundamente, sino que también me comprende y cuida como lobo feroz (…) gracias por mi regalo hermoso mi amor”, añadió Iraisel.

“Si yo ando en Mercedes tú igual mi amor”, reaccionó Leo en los comentarios a la publicación junto a un “me complace amarte y complacerte”.

Captura Instagram / Iraisel

Según el deportista, que sigue haciendo carrera en Korea del Sur, ambos son ahora “club Mercedes”.

Por las fotos que publicó Iraisel en Instagram el auto parece ser un Mercedes-Benz GLC SUV.