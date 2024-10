Española flipa con lo joven que se independiza la gente en Estados Unidos: "Indignante lo que pasa en España"

La TikToker @11bira se quedó flipando al descubrir la diferencia de edad para independizarse entre Estados Unidos y España. En su video, que ya ha causado revuelo en redes, cuenta con asombro: “Una cosa con la que flipé de Estados Unidos es lo joven que se independiza la gente en este país”. La chica no pudo ocultar su sorpresa al decir que “es a chavales literal de 23 años, independizados y que no vivan con sus padres”.

El dato que la dejó loca: en España, la media de edad para irse de casa es 30 años, mientras que en Estados Unidos es entre los 24 y 26. "Los americanos se independizan 5 años antes que los españoles", comentó aún sin salir de su asombro, mientras miles de personas ya están discutiendo el tema en los comentarios de su video.

Las respuestas no se hicieron esperar. Un usuario trató de bajarla de la nube y escribió: “Si en España se ganase lo suficiente para independizarse, te aseguro que también sería a esa edad... al menos los de mi generación”. Otro fue más directo: “En EEUU la gente se pone a trabajar con 16 años... aquí hay gente que con 30 todavía se hace su cuarto máster”. Y alguien desde Sudamérica lo soltó sin más: “23 años, jaja, en Sudamérica a los 15 o 16 ya están fuera de casa”.

Pero claro, no todo es tan fácil como parece. Otros usuarios dejaron claro que no es solo cuestión de ganas, sino de dinero y cultura. “En España los sueldos son una broma, ¿cómo te vas a independizar si el alquiler se come el 80% de tu salario?”, le contestaron, mientras otro comentó que “en EEUU no hay seguridad social, allí te da un cólico y tienes que empeñar el otro riñón para pagar la factura, USA no es ejemplo de nada bueno”.

La conversación ha ido mucho más allá del simple dato de la edad. Las comparaciones con otros países, las diferencias económicas y culturales, y las experiencias personales han llenado los comentarios. “Yo me independicé a los 18 y eso que en Nicaragua somos un país pobre”, dijo una usuaria, mientras otro cerraba con humor: “Tengo a mi hijo con 50 y no hay quien lo eche de casa”.

Está claro que el tema ha dejado a muchos pensando, y a otros, como @11bira, completamente flipados.