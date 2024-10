Asesinan a joven transformista cubano en Villa Clara

Un cubano de 31 años, identificado como Luis M. Llanta y conocido en el ámbito del transformismo en Villa Clara bajo el nombre artístico de “Gia”, fue asesinado este martes, según revelaron en redes sociales varios allegados que expresaron consternación por el crimen.

"Vuela alto y libre, Luis M. Llanta. Solo espero que el culpable cargue con toda la justicia. ¡Me dejaste! ¡Te llevo en mi corazón para siempre!", escribió en Facebook la actriz y activista Kiriam Gutiérrez.

Captura de Facebook/Kiriam Gutiérrez Pérez

El periodista Yosmany Mayeta reveló posteriormente -a partir del testimonio de allegados de la víctima- que Luis fue apuñalado y además golpeado.

Le robaron las prendas y el teléfono, aunque no está clara la motivación del crimen, que además estuvo revestido de ensañamiento.

“Le dio con un tubo en la cabeza y lo escondió debajo de la meseta de la cocina, pero la hermana del asesino le dijo que se fuera a entregar y ya está preso”, reveló a Mayeta Labrada una fuente con conocimiento del caso.

El presunto asesino, que ya habría sido arrestado, alegó ante las autoridades que Luis M. Llanta le debía 200,000 pesos, argumento que una amiga negó precisando que el fallecido tenía dinero y que, en caso de necesitarlo, tenía a quién acudir.

La muerte de Luis M. Llanta ha conmocionado a sus amigos y allegados.

“¡Ay, mi hermana... Luisa, como te decíamos! Te nos has ido de la peor manera posible, cuando te arrebatan la vida que posees. Mi amigo, cuántas noches, cuántas experiencias vividas. Me duele en el alma y en el corazón tener que escribir estas palabras. No te merecías eso. Eras una buena persona, servicial con tus amigos", escribió en Facebook uno de sus amigos, identificado en la red social como "Cris Diamond".

"Que Dios se apiade de tu alma y te lleve a un lugar de luz, donde debes estar. Dios te protegerá bajo su manto. Nos has dejado un gran dolor... Todavía no me creo esto que ocurrió. Te quiero mucho y siempre te llevaré en mi memoria, Luis M. Llanta. Ayer estaba sentado contigo y hoy te me fuiste. ¡Vuela alto, hermano!", concluyó el conmovedor post.

Captura de Facebook/Chris Diamond

"Gracias por estos años de amistad, por las lindas atenciones en cada visita mía a Santa Clara, por los deliciosos platillos del Patio de Olga, las cervezas, las anécdotas y charlas hasta el amanecer. Momentos felices e inolvidables. Gracias por ser siempre tan cariñoso conmigo y permitirme colaborar en tu imagen como transformista, un arte que siempre te apasionó. Aunque fue poco tiempo, cumpliste tu sueño. EPD, Luis M. Llanta. ¡Qué noticia tan dolorosa!", escribió por su parte "Ashenal Houston".

Captura de Facebook/Ashenal Houston

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre el crimen.