Cubano estalla contra quienes pusieron música y bailaron fuera del hospital donde se encuentra El Taiger en Miami

Un cubano no pudo evitar compartir su indignación tras ver los videos que circulan en las redes sociales, donde se observa a varios cubanos reunidos a las afueras del Jackson Memorial Hospital, donde está ingresado José Manuel Carvajal (más conocido como El Taiger) tras recibir un disparo en la cabeza.

En el video compartido por el usuario @reflexionesdedeni (Reflexiones de Deni) en TikTok, este cubano critica el comportamiento inadecuado de algunas personas durante las vigilias frente al hospital al poner música de El Taiger a un volumen alto. El cubano lo tacha de una "falta de respeto" hacia las personas hospitalizadas y sus familiares, quienes atraviesan momentos difíciles.

Además, comenta que esas acciones no representan una verdadera muestra de solidaridad y que, en su lugar, se debería haber mantenido un ambiente de silencio y respeto.

"Ustedes pusieron música altísima frente a un hospital, bailaron afuera. Una vigilia es encender una vela y guardar un silencio respetuoso, mostrando consideración hacia los demás pacientes, que no tienen nada que ver con El Taiger. Había gente sufriendo allí", afirma en el video.

Ante estas palabras, muchos cubanos se mostraron de acuerdo. "Respeto y educación", "Alguien tenía que decirlo", "Toda la razón", "Totalmente de acuerdo, si dices lo contrario te atacan", "Al fin alguien que habla con propiedad y sentido, completamente de acuerdo contigo", y "100% de acuerdo, lo único que les importa es la foto para subirla a TikTok", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en reacción al mensaje de @reflexionesdedeni.

Al igual que este cubano, otros también han comentado sobre los videos de los actos, señalando que no se debería actuar de esa manera frente a un hospital: "Es una fiesta, ¿dónde están las cervezas?", "En ese hospital hay 300 personas más luchando por su vida y los familiares tienen que aguantar ese escándalo", "¿Y los demás pacientes y su tranquilidad?", "Solo espero que eso no sea frente al hospital, porque aunque es un gesto hermoso, los pacientes, incluido El Taiger, merecen tranquilidad para su recuperación" o "Pronta recuperación, pero no apoyo el escándalo".