Yomil pide que sigan rezando por El Taiger: "Que no se olvide con el pasar de los días"

Yomil sigue mostrando su apoyo incondicional a su amigo y colega El Taiger, quien se encuentra desde el jueves pasado hospitalizado en Miami en estado crítico tras recibir un disparo en la frente. En una story publicada en Instagram, Yomil pidió a sus seguidores no bajar la guardia y seguir rezando por la recuperación de El Taiger, cuyo nombre real es José Manuel Carvajal Zaldívar.

“No dejen de rezar y pedir por José, porfa que no se olvide con el pasar de los días, tenemos que seguir velando porque siga sucediendo el milagro", escribió el reguetonero.

Instagram story / Yomil

De la situación de El Taiger, quien permanece en cuidados intensivos en el hospital Jackson Memorial de Miami, actualizó este lunes su mánager, quien informó que, aunque su estado sigue siendo crítico, no presenta muerte cerebral, y su riñón ha comenzado a funcionar lentamente. Sin embargo, aclaró que hasta que no baje la inflamación en su cerebro, no se puede hacer un diagnóstico definitivo.

Desde que se conoció la trágica noticia, Yomil ha estado al frente de los artistas cubanos que han mostrado su solidaridad con El Taiger. Poco después de que se informara sobre el disparo, Yomil publicó en sus redes: "José, todos estamos contigo en este momento, sé fuerte, que todavía tiene que haber Taiger para rato. Todas nuestras oraciones están contigo, de parte de todo el equipo de Yomil y El Dany, la verdadera Tranka, de todo se sale hermanito mío. Fuerza".

El llamado de Yomil a seguir rezando por El Taiger muestra la preocupación y apoyo que ha recibido el cantante desde que fue hospitalizado. La comunidad de fans y colegas del género urbano se mantiene en vilo, esperando que el "milagro" que menciona Yomil finalmente ocurra y El Taiger pueda salir adelante de esta difícil situación.