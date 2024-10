Tekashi 6ix9ine abandona entrevista cuando le preguntaron por Yailin: "No tienes vergüenza"

Tekashi 6ix9ine protagonizó un tenso momento durante una entrevista reciente para Primer Impacto al abandonar el programa por ser preguntado por la demanda que interpuso su expareja Yailin La Más Viral. El polémico rapero se mostró incómodo cuando la presentadora sacó copias de la demanda que puso Yailin y no quiso responder a sus preguntas sobre la misma.

“Vamos a cambiar de tema porque la próxima pregunta que me hagas de ese tema, no me voy a quedar callado”, dijo Daniel Hernández, cuando le preguntaron por la demanda.

"Con lo poco que te dije ya te expliqué todo", comentó él, intentando cambiar de tema. Sin embargo, la presentadora le preguntó si alguna vez agredió a la cantante dominicana. Ante esto, el cantante le dijo "No tienes vergüenza" antes de levantarse y salir del set visiblemente molesto.

"Soy una periodista que está haciendo preguntas", se defendió ella.

En la demanda que presentó Yailin La Más Viral (cuyo nombre real es Jorgina Lulu Guillermo Díaz) ante una corte de Florida, acusó a su expareja de abuso, así como de fraude financiero y explotación durante su relación.

Este momento está circulando en las redes sociales, donde está dando mucho qué hablar.

Además, durante la misma entrevista, el cantante habló sobre sus proyectos, el nuevo giro de su carrera y su nuevo contrato.