Yulien Oviedo viaja de Cuba y va al Jackson Memorial Hospital para poner su vela y orar por El Taiger

Yulién Oviedo está profundamente afectado por la situación de El Taiger, quien se encuentra hospitalizado en estado grave tras recibir un disparo en la cabeza. Desde que se conoció el lamentable suceso, el cantante cubano ha mostrado su tristeza y preocupación por la evolución de su colega. Tanto es así que, al viajar de Cuba a Estados Unidos, una de sus primeras paradas fue el Jackson Memorial Hospital de Miami, donde está ingresado José Manuel Carvajal.

Desde el aeropuerto, Yulién expresó: "José, mi hermano, voy por ti. Hoy me vas a abrir los ojos aunque sea. Me has tenido 72 horas sin dormir, pero no ha sido en vano, porque he estado rezando por ti. Fuerza, mi brother". Con estas palabras, el cantante cubano expresó su esperanza ante el delicado estado de su colega y comunicó que se dirigía hacia el hospital para mostrarle su apoyo.

Además, al aterrizar, Oviedo mostró que fue a encender una vela a las afueras del hospital y orar por la recuperación de su amigo.

"José Manuel Carvajal, aquí estoy. Soy yo, Yulién Oviedo, hijo de tu mismo padre santoral, San Lázaro, y también de tu misma madre santoral, Yemayá. Sana tu cuerpo y levántate ya. ¡LBMA forever!", expresó junto al video en el que aparece rezando a las afueras del hospital.

Al conocerse la noticia de lo ocurrido a El Taiger, Yulién reveló que, un día antes, ambos se habían estado enviando mensajes de audio por WhatsApp para coordinar una colaboración juntos.