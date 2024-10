Vigilia por el Taiger en Las Tunas: "No nos importa la corriente, estamos con él"

Una vigilia celebrada en la ciudad de Las Tunas para orar por la recuperación del El Taiger ha sembrado polémica luego de que una mujer que hizo las veces de "guía" del encuentro se defendió de quienes cuestionan que los cubanos salgan a las calles por la salud del reguetonero y no a exigir sus derechos: concretamente a protestar por la falta de electricidad o la falta de comida.

"¿Quién no ha disfrutado con la música de El Taiger? Todo el mundo ¿verdad? Entonces todos los que están en las redes que nos están diciendo que somos unos ridículos, que debemos orar por la corriente, por el hambre... Eso no nos importa, estamos aquí orando por la vida de él, que está luchando, que está solo en aquel país, que no tiene a ninguna familia", se escucha decir a la mujer ante un grupo de personas en pleno apagón.

"Que quede clarito, y aquí estamos los que de verdad sentimos, no venimos a darnos un trago, no venimos a hacer nada de esos comentarios ridículos y absurdos que hay en las redes. Vamos a orar por él. todo el mundo sabe cómo se ora. No tenemos corriente [...] El que tenga el celular que encienda la linterna para que se vea más bonito porque es verdad que no hay corriente", añadió.

La insólita escena ha sido reproducida en varios sitios.

"Las Tunas: Sin comentario de mi parte. Saqué usted sus propias conclusiones…", escribió en Instagram Eliécer Ávila.

Numerosos cubanos reaccionaron indignados en el apartado comentarios de la publicación.

"Este pueblo tiene lo que se merece"; "La dictadura en Cuba no es el gobierno, es la gente"; "Se acostumbraron a tener tanta hambre que ya no les importa", fueron algunas reacciones.

Desde que el pasado jueves el reguetonero cubano apareció en el interior de su vehículo con un tiro en la frente han tenido lugar varias vigilias en Florida, Cuba o incluso España para orar por la recuperación del cantante, quien se encuentra ingresado en estado crítico en el hospital Jackson Memorial.