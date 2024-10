Abuela e hija de El Taiger asisten a misa en su nombre en La Habana

La abuela de El Taiger, quien a sus más de 90 años ha declarado en repetidas ocasiones que lo ama como a un hijo, acudió este martes a la Iglesia de San Lázaro, en La Habana, para orar por su recuperación, mientras el cantante sigue luchando por su vida en el hospital Jackson Memorial de Miami.

El perfil “La Familia Cubana” compartió en Instagram un emotivo video que muestra a la abuela de El Taiger, la hija del artista, además de allegados del cantante, unidos en oración, suplicando por su recuperación tras haber sido baleado en la cabeza el pasado jueves.

Antes de ingresar al templo, una ferviente admiradora de la obra de El Taiger entregó a su abuela una imagen del cantante junto con un rosario, acompañada de un emotivo mensaje: “La foto no habla, lo que habla es esto”, dijo la mujer, golpeándose el pecho en el corazón, en señal de la fe, el cariño y las oraciones que han ofrecido por la recuperación del destacado reguetonero.

“Y usted no pierda su fe, que aquí nadie la va a perder”, apuntó la seguidora de la música de El Taiger, quien es una de los miles de personas que han orado por la recuperación del cantante.

La abuela, quien ha mantenido un vínculo muy especial con su nieto tras la muerte de su hija, la madre de El Taiger, entró a la iglesia precedida por un coro que entonaba “Levántate la tranca”, en honor al artista, y también con la música del regetonero de fondo.

Dentro del templo, las plegarias y súplicas resonaron, pidiendo por la pronta recuperación de El Taiger, con la esperanza de que muy pronto pueda volver a estar junto a su abuela y su hija.

Otro de los familiares del reguetonero, su primo, el también cantante Jorge Junior, explicó este martes que no ha podido viajar a Estados Unidos a ver a su primo, El Taiger, porque está en espera de una visa humanitaria que todavía no han recibido él ni su madre.

"Me disculpo con todos ustedes hoy por no pasar por acá, por no salir a dar cara. Hoy no he tenido el mejor día con respecto a mi salud. He estado con la presión en 200 y la cabeza se me quería explotar. Aun sigo así, pero ya un poco mejor. Muchas gracias por sus mensajes y por sus atenciones. Los amo con la vida", escribió en sus historias de Instagram.

"De la parte de acá, desde el momento 0 he movido cielo y tierra para estar al lado de mi primo. Lo cancelé todo e hice todos los papeles necesarios. Hasta la noche de hoy ni yo ni mi madre tenemos respuesta de nada. Es primera vez en la historia que se tramita una visa humanitaria directamente desde acá, según me dicen, y no depende del lado de acá", añadió.

En una transmisión en directo posterior en la citada red social el cantante reiteró que no está bien de salud pero aprovechó, no obstante, para aclarar algunos puntos, entre ellos sobre la gestión de la visa humanitaria de la hija mayor del reguetonero, que dio a conocer este fin de semana Telemundo 51.