Humorista Ulises Toirac, cansado de los insultos: "En mis redes sociales quiero paz"

Ulises Toirac Foto © Facebook / Ulises Toirac

El reconocido humorista cubano Ulises Toirac expresó este jueves que está cansado por los insultos que ha recibido en su perfil de Facebook, anunciando cambios en la configuración de sus publicaciones para limitar los comentarios.

“He decidido que solo mis ‘amigos’ puedan comentar mis publicaciones. Estoy hasta la ‘güevinancia’ de insultos en mi propio perfil", escribió Toirac en su cuenta en Facebook.

Captura Facebook / Ulises Toirac

El comediante, conocido por su estilo irónico y desenfadado en las redes sociales, también por reflexionar sobre los problemas sociales, explicó que suele ser respetuoso cuando comenta en los perfiles de otros.

“Si tengo criterios opuestos, me los callo tajantemente porque no es mi espacio. En el mío no parecía ser igual así que paz en mi perfil, concordia celestial”, añadió.

En su mensaje, Toirac también lamentó que esta decisión afecte a las personas de “buena onda”, pero señaló que no vale la pena “coger lucha en las redes cuando ya la de la calle está pa destimbalar el aparato de la presión”, refiriéndose al estrés y las tensiones que ya se viven en la vida cotidiana.

Sobre las redes sociales, recientemente el humorista cuestionó la actitud de muchos cubanos ante recientes sucesos que han conmovido a la opinión pública, como la agresión que sufrió el reguetonero El Taiger en Miami.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Ulises confesó en su muro de Facebook que lo que lee en las redes le parece de otro planeta: uno frío, sin alma ni discernimiento, simplista y deshumanizado.