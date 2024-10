Willy Chirino: "Ayer se nos fue El Taiger y me duele mucho su partida"

Willy Chirino compartió en redes sociales un emotivo mensaje tras la muerte de El Taiger, junto a un fragmento de una entrevista que el reguetonero había dado a Enrique Santos.

"Este video publicó Enrique Santos hoy y por segunda vez en una semana Jose me conmovió con sus palabras. De algún modo, sin compartirlo con él, entendió muy claramente lo que ha sido mi comportamiento con los artistas cubanos de la otra orilla que me he encontrado en el camino desde los años 80", escribió Willy al inicio de su publicación, en la que se refirió a la faceta humana de El Taiger.

“Ayer se nos fue El Taiger y me duele mucho su partida, pues me consta que detrás de esa fachada de hombre rebelde, que no seguía los patrones que exigen las leyes, había un hombre de buen corazón, amigo de sus amigos que se daba a querer y que tenía muy claro cómo llegarle al público con sus canciones”, continuó.

Chirino recordó, además, un momento especial en un concierto reciente: “El día que lo fui a ver en su concierto en el Flamingo, sus primeras palabras antes de cantar fueron '¡Viva Cuba libre!' gritadas a todo pulmón, y durante el show alzó su voz para volver a gritar '¡Vivan los Estados Unidos!'”.

Willy cerró su mensaje lamentando la pérdida y enviando sus condolencias: "Hoy lloran millones de seguidores de su trabajo, lloran sus amigos y sobre todo su familia, y para todos ellos va mi más sentido pésame… Para ti, José, te corresponde volar altísimo, pero sin alejarte en espíritu de todos los que sentimos tu muerte en carne propia. Rezo por tu eterno descanso".

Pocos días antes del fatal desenlace, cuando el reguetonero se encontraba en estado crítico en el hospital tras recibir un disparo en la cabeza, Willy le había mostrado su apoyo y deseos de recuperación: “Hoy estoy contigo, José, y pido a Dios por verte nuevamente en la tarima… Ojalá un día podamos cantar juntos en una Cuba libre”, dijo en esa ocasión, sumándose a las cadenas de oraciones por el joven urbano.

El Taiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Zaldívar, fue una de las figuras más reconocidas del género urbano en Cuba.

Con una carrera marcada por éxitos como "La Historia, "Coronamos", "Washy Pupa", "La Guariconfianza", "Papelito", "Habla Matador", entre otros muchos, destacó por su estilo único y su capacidad para conectar con el público. A lo largo de su trayectoria trabajó con artistas de renombre y siempre se mantuvo fiel a sus raíces cubanas, llevando su música a escenarios internacionales.

Su muerte ha dejado un vacío en la escena del reguetón, pero su legado sigue vivo entre sus seguidores y la industria musical.