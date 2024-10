Fallece el pintor cubano Javier Guerra

El pintor cubano Javier Guerra falleció la víspera “en su Cuba que adoraba tanto” a la edad de 54 años, según confirmó en redes sociales el Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), así como amigos y familiares del artista.

Una fuente cercana apuntó que el deceso del artista ocurrió en horas de la madrugada del 11 de octubre. “Muere joven, vivió como el bohemio de las historias de cuentos, como esos poetas malditos, para quienes la noche era el día y el día era la noche”, resumió sin especificar la causa del fallecimiento.

Otro de los amigos del pintor escribió: “cero especulación con lo sucedido. Hoy, junto a YoYi, familiares y amistades cercanas pasé el día, el murió dónde quería "en Cuba". En su mundo, en sus fiestas, murió en su ley. "Hasta siempre machete", siempre estarás en nuestros corazones.

La activista Lara Crofs también se unió a las notas de dolor por el fallecimiento y recordó momentos vividos con el artista, originario de la Isla de la Juventud.

“Lo conocí hace más de 20 años, curé tres Expo para él y trabajamos varias veces juntos. Atesoro un montón de recuerdos, enormes. Los viajes a la Isla, la Expo en Italia, y las cientos de tardes en mi terraza, los jardines del Hotel Nacional o la barra del bar Madrigal. Creo que todos los que te conocieron de una forma u otra, quedaron con un recuerdo grato, del artista, del amigo, del hombre que fuiste. Nos vemos en otro plano Javico, que la luz sea contigo a donde quiera que vayas”, escribió Crofs en Facebook.

Javier era egresado de la Escuela Elemental de Arte de la Isla de la Juventud (1984) y de la Escuela Nacional de Arte (1988), recordó el CNAP en su publicación.

En su carrera tuvo más de quince exposiciones personales en Cuba, Estados Unidos y España, así como varias exposiciones colectivas.

Fue ganador del Primer Premio en el Salón de Arte Erótico que convoca la galería La Acacia en el año 2000 e intervino en obras de carácter social, ambientaciones, murales conmemorativos, diseños y escenografías.

Asimismo, pintó personajes de la historia de Cuba, declarando al medio oficialista Cubadebate que “jamás me aferro a una temática, sencillamente, vivo las circunstancias del tiempo que me ha tocado vivir, esté dentro o fuera de Cuba, y así van llegando al lienzo, la cartulina o el soporte que sea, los más disímiles personajes y momentos de la historia, y entonces, los reflejo desde la inspiración misma. Eso fue lo que sucedió con la muestra que titulé ‘Barbudos’, y después, la serie de los billetes, que en realidad nada tiene que ver con el dinero. No tengo claro cuándo viene o se va un tema, lo que hago es simplemente plasmar las luces que me alumbran el espíritu”.