Joven cubano en fiesta del Viejo Oeste: "No nos interesa el debate político"

Las fiestas temáticas ganan terreno entre los jóvenes cubanos, quienes buscan espacios de creatividad y esparcimiento para estar lejos del debate político.

Estas celebraciones permiten una desconexión temporal de la realidad cotidiana en la isla. Una de las fiestas más recientes estuvo inspirada en el Viejo Oeste, en el videojuego Red Dead Redemption.

Uno de los participantes, que se identificó como Jorge Luis “Georgio” Ávila, coreógrafo de 36 años, destacó con su disfraz de nativo americano.

"Estoy aquí para mostrar mi trabajo (su disfraz) a modo de diversión, de esparcimiento. La creatividad no tiene límites... Te tiras fotos, creas momentos", dijo Ávila en declaraciones recogidas por la AP. Además, dejó claro que estos encuentros no buscan abordar temas ideológicos: "No nos interesa el debate político".

Inspiración en el Viejo Oeste

El auge de esta fiesta se debió a la influencia de Red Dead Redemption, un popular videojuego de Rockstar Games ambientado en el declive del Viejo Oeste estadounidense en 1911.

Sin embargo, la inspiración no se limita a este título. Las temáticas abarcan desde universos medievales hasta íconos del entretenimiento como Shrek, Harry Potter y Scooby-Doo, permitiendo a los asistentes sumergirse en diferentes mundos ficticios.

SuZume Studio: el motor detrás de las fiestas temáticas

La productora SuZume Studio es la responsable de la organización de estos eventos, que han captado la atención de la juventud cubana.

Uno de los organizadores explicó que estas fiestas les permiten unir todo lo que disfrutan en cuanto a creación artística, producción escenográfica, entretenimiento, y mundo audiovisual.

SuZume Studio y su equipo de trabajo, se ocupa de todos los detalles que van desde la confección de armas de madera, la ambientación, parte del cosplay (disfraces), hasta la producción audiovisual, y el marketing de los eventos temáticos que realizan.

Los participantes aportan sus propios vestuarios, crean sus personajes y algunos incluso se promocionan en las redes sociales, lo que provoca un efecto llamada que atrae cada vez más jóvenes cubanos a jugar a disfrutar de esta fantasía para escapar, al menos por unas horas, de su cruda realidad cotidiana.

