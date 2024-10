Biden anuncia ayuda de más de 600 millones de dólares en Florida por los huracanes Helene y Milton

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se encontraba este domingo en Florida por segunda vez en menos de una semana, anunció la ayuda por parte del gobierno federal de más de 600 millones de dólares por las afectaciones de los huracanes Helene y Milton.

“Hoy en Florida, anuncié 612 millones de dólares para nuevos proyectos de red para apoyar a las comunidades afectadas por los huracanes Helene y Milton”, escribió el mandatario en la red social X.

Agregó que “esta financiación hará que el sistema eléctrico de la región afectada sea más fuerte y resistente, al colocar líneas subterráneas e introducir tecnologías de vanguardia para reducir la frecuencia y duración de los cortes de energía a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes”.

La cifra no será exclusiva para Florida, puesto que también toma en cuenta otros territorios afectados por los fenómenos meteorológicos como Georgia y Carolina del Norte, recordó la cadena Telemundo.

En St. Pete Beach, una isla barrera situada frente a la ciudad de St. Petersburg, donde Biden dio un discurso, indicó que cerca de 100 millones de dólares se destinarán a mejorar el sistema eléctrico de Florida.

“Afortunadamente, el impacto de la tormenta no fue tan devastador como preveíamos”, manifestó el mandatario que sí declaró que “para algunas personas fue catastrófico”, refiriéndose a la pérdida de vidas y materiales.

Según un recuento de NBC News, la cifra de fallecidos por el paso del huracán Milton, la pasada semana, ha ascendido ya a 24.

Los analistas coinciden en que la visita de Biden al área de St. Petersburg le brinda otra oportunidad para presionar al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, para que el Congreso apruebe más fondos de apoyo antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Otro punto es que el Ejecutivo está enfrentando las afirmaciones falsas de Donald Trump en las que cuestiona la ayuda federal.

Recientemente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) tuvo que salir a desmentir una teoría conspirativa que circuló en línea y fue difundida por políticos como el expresidente Trump, en la que decían que el dinero destinado a la agencia se gastaba en ayudar a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, por lo que no tenía los recursos necesarios para auxiliar a las víctimas del huracán.

“Esto es falso. No se está desviando dinero destinado a la respuesta a desastres. Los esfuerzos de FEMA en respuesta a catástrofes y asistencia individual se financian a través del Fondo de Ayuda para Desastres, dedicado a este fin. El dinero del Fondo de Ayuda para Desastres no se ha desviado a otros esfuerzos no relacionados con desastres”, dijeron desde FEMA.

Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca, estuvo en Greenville, Carolina del Norte, donde asistió a un servicio religioso y también tuvo un evento de campaña.

El huracán Milton dejó en Florida, además de las personas fallecidas, numerosos destrozos causados no solo por las severas inundaciones y sus vientos, sino también por los 19 tornados confirmados, nueve de ellos en el sur del estado, que antecedieron a la entrada del fenómeno en tierra.