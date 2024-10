Joven cubano muestra con orgullo su admisión a la Universidad del Sur de Florida

Un joven cubano compartió en redes sociales sus más recientes logros académicos, que incluyen un certificado de Phi Theta Kappa y su reciente admisión a la Universidad del Sur de Florida (USF).

En TikTok (@itselmanu__), el joven cubano compartió un video del mensaje de admisión en la respetada USF, mostrando este comunicado como un logro importante en su vida.

En el mensaje de admisión oficial, la casa de altos estudios felicitó al joven cubano en nombre de su presidente, la Junta de Fideicomisarios, los estudiantes, el profesorado y el personal de la institución, y celebró su aceptación para el semestre de primavera de 2025.

La USF destacó que, basado en su expediente académico, el joven ha demostrado tener el potencial necesario para alcanzar el éxito en la universidad.

En el video compartido, el joven cubano también presumió otro logro importante: la obtención de un certificado de Phi Theta Kappa, una prestigiosa sociedad de honor que reconoce la excelencia académica en estudiantes de colegios comunitarios y programas de grado asociado.

Este reconocimiento subraya su dedicación y esfuerzo académico, lo que lo ha llevado a recibir oportunidades destacadas como su reciente admisión a la Universidad del Sur de Florida.

En la sección de comentarios, la usuaria Kirenia Arias (@kireniaarias), presumiblemente la madre del joven cubano, expresó su inmenso orgullo por los logros de su hijo: “Hijo mío, amor mío, cómo he llorado con este video de orgullo. Te he visto esforzarte tanto y he visto cada logro y los que faltan. Ay, hijo, y sobre todo manteniendo tu cubanía y tu humildad”.

“Damos la vida, el alma, por los hijos. Siempre haciendo todo por sacarlos adelante, pero estos hijos míos han puesto el hecho de frente”, también dijo emocionada.

En junio, otro joven cubano llenó de orgullo a su padre cuando fue aceptado en 17 universidades de renombre en Estados Unidos, entre ellas Harvard, Yale, la Universidad de Pensilvania y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Carlos Núñez-Sosa, hijo de madre hondureña y padre cubano, obtuvo respuesta afirmativa en 17 de las 25 universidades a las que aplicó, pero finalmente decidió ingresar al MIT porque, según sus propias palabras, le atrae su comunidad energética, social y colaborativa, además de la oportunidad de "estudiar algo muy avanzado".

Layra de la Caridad Valdés Ramírez, una joven cubana nacida en La Habana, se graduó de la Escuela de Medicina Dental de Harvard (Harvard School Dental Medicine, HSDM) y dedicó ese triunfo a sus padres.

En criterio de la recién graduada, quienes han hecho un gran sacrificio para que ella se levante triunfadora en Estados Unidos, han sido sus padres, que renunciaron a sus carreras profesionales y emigraron para darle la oportunidad de tener un futuro mejor.

Meses atrás, una joven cubana en Estados Unidos se graduó en su instituto de Florida, luciendo orgullosa una banda con la bandera cubana, homenajeando así sus raíces.