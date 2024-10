"Por esto creo que soy rica": Youtuber cubana reflexiona sobre "privilegios" en España y compara con su vida en la isla

La youtuber cubana Anita Mateu (@anita.mateu), que vive desde hace dos años en Galicia, ha vuelto a hacer ruido en TikTok con un vídeo donde reflexiona sobre las cosas que considera "privilegios" en su nueva vida en España. Anita, conocida por su tono auténtico y cercano, comparó su vida anterior en Cuba con la actual, destacando cómo ahora tiene acceso a bienes y servicios que nunca pensó que tendría.

En el vídeo, que acumula más de 374 mil vistas, Anita confesó que, aunque para muchos en España ciertas cosas pueden parecer normales, para ella son verdaderos lujos. "Por eso creo que soy rica", empezó diciendo. Según ella, uno de esos privilegios es tener tantas opciones de comida que ni siquiera sabe qué elegir al ir al supermercado. "En Cuba siempre sabía lo que iba a comer, porque siempre era lo mismo: arroz, frijoles, lo que hubiera de carne, generalmente pollo o croquetas", contó. La situación contrasta radicalmente con la que vive ahora, donde se sorprende de la cantidad de productos que aún no ha probado, a pesar de llevar ya dos años en el país.

Pero la comida no fue el único aspecto que resaltó. Anita también habló de la ropa, explicando que en Cuba apenas tenía tres prendas que heredaba de sus primas y que no había tiendas con variedad accesible. Ahora, al abrir su armario, dice que a veces no sabe qué ponerse, algo que jamás imaginó cuando vivía en la isla. "Tenemos catalogadas en Cuba la ropita de andar y la ropita de salir", explicó con humor, recordando que antes ni siquiera tenía la posibilidad de elegir qué ponerse.

Las reacciones al vídeo no se hicieron esperar, y fueron tanto de apoyo como de profunda reflexión. "Qué gusto escuchar a alguien que no se queja y agradece lo que tiene", comentó un usuario, mientras que otro admitió: "Me entran ganas de llorar pensando que lo que es normal para nosotros para otros es un lujo". Muchos usuarios de América Latina también se sintieron identificados, como un comentario desde Venezuela que decía: "Casi cumplo un año aquí y me sucede igual. Comer a gusto, comprarme unos Nike, agua caliente y ducha, ¡ufff!".

Otros, especialmente desde España, mostraron sorpresa al ver estas diferencias tan marcadas. "Me alegro mucho de que te sientas tan bien en nuestro país, ojalá pronto en Cuba se den las mismas condiciones", fue una de las respuestas más apoyadas. También hubo quien aprovechó para recordar que hace no mucho tiempo, la situación en España tampoco era tan diferente. "De pequeña en España pasaba igual... tengo 50 años y ahora me parece increíble lo que cambió", confesó otra usuaria.

No es la primera vez que Anita habla de lo mucho que valora cosas que, desde su perspectiva, son lujos en comparación con su vida en Cuba. En otras ocasiones ha compartido cómo el acceso a una mayor variedad de productos y servicios ha sido un cambio significativo, y cómo estos pequeños detalles han marcado su experiencia viviendo fuera de la isla.

Este nuevo vídeo ha abierto un debate entre quienes, como Anita, aprecian las pequeñas cosas de su día a día, y aquellos que se han dado cuenta de que muchas veces se da por sentado lo que otros en el mundo ven como un privilegio.