Youtuber cubana comparte las "cosas normales" que agradece de su vida en España

La youtuber cubana Anita Mateu reflexionó a través de un vídeo en TikTok sobre las cosas que valora de su vida en España después de su reciente visita a Cuba, a donde regresó en marzo pasado tras un año viviendo en España.

En sus palabras Anita reconoció que su estancia en Cuba le hizo apreciar muchas de las comodidades y libertades que tiene en España. "El simple hecho de poder viajar y montarte en un avión cada vez que quieras, mira eso es un privilegio para mí", comentó, resaltando la dificultad que representa viajar desde Cuba, donde los viajes al extranjero son un lujo inaccesible para muchos o un billete sin regreso.

En su vídeo, la joven subrayó la importancia de la estabilidad eléctrica en España comparada con la situación en Cuba. "En Cuba solo hay una compañía eléctrica y cuando se va la luz se fue la luz para todo el mundo, no te puedes quejar. Aquí, si no te conviene la compañía en la que tú estás porque hay varias, pues te cambias y ya", mencionó, evidenciando la falta de opciones y la precariedad del servicio eléctrico en la isla.

Otra de las comodidades que Anita aprecia en España es la disponibilidad y variedad de alimentos, pues en la isla, aún teniendo dinero a veces no hay acceso a productos básicos como el pan. "El hecho de yo poder aquí levantarme y elegir lo que quiero desayunar, ya eso es un privilegio que tienen que valorar", enfatizó, añadiendo que el jamón y la tortilla de patatas son dos de sus comidas favoritas que puede disfrutar regularmente en España.

Las reflexiones de Anita han generado diversas reacciones entre sus seguidores. "A lo que tú llamas privilegios yo les digo derechos, derechos que deberíamos tener todos, y no tener que dar las gracias por ello a ningún mandatario. En Cuba su gente debería hacer mucho ruido!!", le dijo una persona. "Vengas del país que vengas, cuando vienes a España es otro nivel... he visitado 14 países y como España nada", suscribió otra en los comentarios, donde no faltaron las defensas oficialistas del régimen cubano ni las críticas a la realidad de muchas personas en su país actual de residencia