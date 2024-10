Flor de Cuba desata polémica en Instagram al cuestionar los títulos universitarios rodeada de dólares

La influencer Flor de Cuba publicó en instagram un video en el que pone en duda el éxito de los que han terminado la universidad y se han graduado con honores. En el post la cubana aparece realizando varias actividades en su hogar, usando fajos de billetes, mientras se escucha un fragmento en el que una mujer, que estudió economía, lee su currículo.

El mensaje, según explica la propia influencer, está dirigido a quienes la critican por no haber hecho más allá del noveno grado. En una de sus historias de Instagram, Hernández Ochoa admite estar consciente de las críticas que ha generado su publicación, la cual ya cuenta con más de 7 mil "likes" y 600 comentarios.

Las reacciones al video de la joven emprendedora no se hicieron esperar, generando un amplio debate sobre la utilidad de un título universitario en Cuba. Entre los comentarios más constructivos, destacan aquellos que señalan que el estudio y el emprendimiento no son excluyentes y que no se debe subestimar a quienes han optado por el camino universitario.

Uno de los usuarios comentó:

"Así está Cuba, que ningún título sirve de nada! Particularmente, me hice médico. Pero diré algo a nuestro favor: la universidad enseña mucho, y no solo sobre la carrera estudiada, evita que esos 5 años o 6, en mi caso, estés a la deriva por la calle, sabe Dios en qué problemas. Conozco mucha gente que estudiando también tenían sus propios negocios. Un título no define la bondad o qué tan lejos puede llegar alguien, pero todo el que pueda estudiar que lo haga. No normalicemos quedarnos a mitad de camino. Lo aprendido, aunque no se ejerza, es un conocimiento para toda la vida! ♥"

Otro usuario agregó:

"Para aquellos que dicen que un título no dice nada, evidentemente no saben de lo que están hablando. Un título universitario o estudios en general no definen los valores de una persona, pero sí dice mucho de alguien que ha pasado años estudiando, dejando de lado fiestas o eventos familiares, levantándose temprano para ir a la facultad, sintiendo los nervios de presentarse a un examen. Esos son sacrificios que solo los que lo han vivido conocen, y no todos están dispuestos a hacer. No se puede criticar a quienes decidieron no estudiar, o a los que no tuvieron las condiciones para hacerlo, pero tampoco se debe quitar mérito a quienes sacrificaron años de su vida para obtener una carrera. Si quieres defenderte de los que te juzgan, no lo hagas despreciando a los que hemos estudiado, enfoca tu respuesta de otra manera. Un abrazo."

Flor de Cuba, quien recientemente regresó de Miami tras firmar varios contratos de colaboración, utiliza sus redes para promocionar marcas y negocios tanto dentro como fuera de la isla. Hace cinco semanas, la influencer compartió que había decidido volver a estudiar, comenzando en la facultad el décimo grado a sus 30 años. A quienes intentaron desanimarla, les respondió que no lo hacía por el título, sino "porque quiero aprender. El papel ni me hace falta ni me brinda ninguna remuneración. Simplemente tengo el tiempo libre y quiero seguir superándome", señaló.