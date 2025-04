Flor de Cuba se sincera sobre su lucha contra la adicción y comparte foto de su peor momento: "Si yo pude tú también puedes"

Flor de Cuba ha conmovido a sus seguidores en redes sociales al compartir una desgarradora imagen de uno de los momentos más oscuros de su vida, acompañado de un poderoso mensaje de superación personal.

“Me llamo Flor, soy adicta, y digo soy porque no se quita, es una enfermedad incurable...”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que luce visiblemente afectada, y otras más actuales en las que muestra un cambio radical no solo físico, sino emocional y espiritual.

La influencer dijo que enfrentó una fuerte adicción, por la cual estuvo ingresada en cuatro ocasiones e intentó quitarse la vida. “Todos los días tomo ansiolíticos y antidepresivos para atenuar las consecuencias que dejaron en mí el consumo”, confesó. Además, señaló que asiste a terapia psicológica semanalmente para evitar recaídas, consciente de que es un proceso de por vida.

A pesar del sufrimiento que ha atravesado, Flor asegura sentirse hoy plena y agradecida. “Me levanté, pude salirme, tengo una familia hermosa, un hombre que me ama, unos hijos que me aceptan y me adoran y tengo muchos sueños y metas. Me siento la mujer más feliz del mundo”, escribió.

Con su testimonio, la cubana no solo visibiliza la realidad de las adicciones, sino que lanza un mensaje de esperanza para quienes estén atravesando una situación similar. “Si te salió este reels es un mensaje de Dios para decirte que si yo pude tú también puedes. Que te ames, que te cuides, te priorices... Eres más fuerte y afortunada de lo que crees”.

Las imágenes publicadas por Flor muestran un antes y después impactante. En la primera, la joven luce sin brillo, con una expresión de vacío; en las más recientes, se la ve radiante, feliz, segura de sí misma, posando con determinación.

El valiente testimonio de la influencer ha generado una ola de comentarios de apoyo en redes sociales, donde sus seguidores celebran su fuerza para contar su historia y servir de inspiración para otros.

Preguntas frecuentes sobre el testimonio de superación de Flor de Cuba