¿Indirecta a Rachel Arderi? Flor de Cuba cuando se le poncha la goma a su Mercedes: "Ay dios mío eso son los malos ojos"

El tema del momento entre la farándula cubana en las redes sociales es la polémica alrededor del Rachel Arderi y su decision de alejar su vida privada del escrutinio público, y Flor de Cuba también está dispuesta a sacarle provecho con algunas indirectas.

A Flor se le ponchó una de las gomas de su Mercedes y la mejor forma que encontró para promocionar un dealer de autos en Kentucky fue hacer alusión a la comidilla que gira alrededor de la esposa de Oniel Bebeshito.

“Se me ponchó la goma de mi Mercedes. ¡Ay Dios mío esos son los malos ojos tanto dieron que le poncharon la goma a mi Mercedes! No, no, no, si todo lo que nos pasa en la vida es por culpa de los malos ojos entonces los pobres infelices no tuvieran ningún problema nunca”, dice Flor en su video lanzando una fuerte pulla a Rachel.

Con el supuesto discurso de que su Mercedes había provocado mucho dolor a las personas que la siguen argumentó que lo cambiaría por otro auto, una bicicleta eléctrica o una carriola y añadió que es de esas mujeres que no saben nada de marcas de autos y todavía no sabe ni manejar; pero mientras se escuchaba de fondo su disertación iba posando frente a todos los autos que estaban en venta.

Sin embargo, esta no fue la única indirecta que lanzó a Rachel y a todas aquellas influencers que muestran una vida falsa a través de las redes.

En otro video se burló de las historias que muchas comparten en redes como si el día tuviera más de 24 horas y pudieran hacer tantas cosas a la vez enseñando siempre una vida de ensueño. “La vida perfecta no existe. Mándenle este reels a esa persona que se queja de su vida o vive comparándose con vidas ‘perfectas’ de internet”, compartió a sus seguidores.

Preguntas Frecuentes sobre la Polémica entre Flor de Cuba y Rachel Arderi