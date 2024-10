Brutalidad policial en Holguín: Adolescente sufre fractura tras ser detenido mientras jugaba fútbol

Una madre cubana identificada en Facebook como Dayanis Ramírez denunció que su hijo adolescente sufrió una fractura en el brazo a manos de dos policías que intentaban desalojarlo de un campo de fútbol donde jugaba.

El hecho ocurrió en la tarde del martes en la provincia Holguín, cuando un grupo de niños estaba jugando en el deportivo de la Universidad de Ciencias Médicas, "un lugar donde por generaciones los muchachos del barrio se reúnen para jugar futbol, basquetbol y demás", afirmó la mujer.

Dijo que entre los adolescentes estaba su hijo de 16 años.

Según su testimonio, llegaron varios policías para sacarlos del área deportiva alegando que ya no debían estar allí.

Post de Facebook

"Los tenía detenidos como si fuesen delincuentes y cuando mi hijo les dijo que se quería ir, comenzaron a ofenderlo", explicó.

Afirma que el menos les respondió que no tenía por qué faltarle el respeto, tras lo cual dos policías lo agarraron tan violentamente que le fracturaron el brazo.

La mujer afirma que no desistirá hasta que estos agentes paguen el daño ocasionado al menor.

"Ya están hechas las acusaciones pertinentes y espero que la justicia de mi país cumpla su parte. Vamos a ir donde tengamos que ir. No solo le partieron el brazo. Si no que también lo golpearon, el jefe de la 3ra unidad de Holguín un mayor de ojos claros fue quien le partió el brazo. Los demás la policía no quiere dar sus nombres pero pronto los sabré partida de abusadores", subrayó la madre.

Entre 2019 y 2023 la violencia policial en Cuba cobró más de 90 víctimas, muchas de las cuales no recibieron justicia.