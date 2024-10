Flor de Cuba deja de editar sus fotos: "No solo me daña a mí sino en aquellos que buscan referentes irreales"

Tras criticar la presión social que enfrentan las mujeres en relación a sus cuerpos, especialmente después de la maternidad, Flor de Cuba ha decido dejar de usar filtros y editar sus fotos para mostrarse al natural en sus redes sociales.

La influencer cubana compartió recientemente un video que rápidamente se hizo viral, en el que cuestiona las expectativas irreales que se imponen a las mujeres, señalando cómo se les exige una imagen perfecta, pero a la vez "real". En el mismo video, Flor comentó haber recibido críticas sobre su nariz y hasta sugerencias para operarla, algo que no está dispuesta a hacer. También abordó los comentarios sobre sus estrías, que mostró sin reservas en el video.

Decidida a ser fiel a sí misma, Flor ha dado un paso más allá después de lanzar este alegato a favor de la belleza real y está dejando de editar sus fotos.

Junto a una publicación que compartió en Instagram de fotos suyas, expresó: "Me está gustando esto de no editar más las fotos. Creo que no solo me afecta a mí, sino también a quienes buscan referentes irreales en las pantallas".

Además, anunció que está siguiendo una dieta y comenzará a entrenar en el gimnasio, comprometiéndose a mantener a sus seguidores informados sobre su progreso.