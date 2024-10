Meteorólogo cubano se lleva una gran sorpresa al encontrar un oso en el patio de su casa en Florida

El meteorólogo cubano Rubén Capote, quien trabajar para el noticiero de Telemundo 49, se encontró en días recientes con la sorpresiva visita de un oso en el patio de su casa a su regreso de la cobertura por el huracán Milton.

“Miren con quién me encontré. Ahí está el hombre. Imagínate tú, él piensa que vive aquí", comentó jocoso Capote en un video compartido en Facebook en el que mostró al animal, al parecer un ejemplar joven, subiendo con destreza un árbol hasta considerable altura.

Capote explicó que todo el mundo estaba dentro de la vivienda por miedo al animal.

"¿Qué puedo hacer yo? ¿Algún consejo? Llamé a Wild Life Conservation y me dijeron que él me iba a tener más miedo a mí que yo a él y que ya, que no hiciera nada", comentó sorprendido, mientras mostró asombro por lo alto que había trepado el animal, al parecer en busca de alimento.

"Imagínate tú, ¿y ahora que hago yo? Si a él le da por vivir ahí... y como que miedo no me tiene. Papi, si caminas para acá, voy a entrar en la casa a una velocidad...Primero lidiando con Milton y ahora lidiando con un esto", concluyó Capote, quien prometió dar seguimiento a la historia.

La publicación se ha viralizado con más de 19,000 reacciones y más de 2,000 comentarios, muchos felicitando a Rubén Capote por la cobertura que dieron él y su equipo sobre el fenómeno meteorológico, y otros con recomendaciones graciosas como bautizar al osito como "Milton", o no subir nunca a un árbol para escapar de un oso porque se puede encontrar otro.

Aunque no tan frecuente como el hallazgo de caimanes, en Florida es posible cada vez más encontrar osos en zonas residenciales.

A mediados de julio de 2023 las autoridades de Homestead usaron donuts para atraer y atrapar a un oso negro que durante más de 24 horas estuvo deambulando por un vecindario de esa ciudad, en el condado de Miami-Dade, donde la población estaba atemorizada.

Otro de estos mamíferos robó un pedido de Uber Eats del porche de una casa en Longwood, en Orlando, momentos después de que el conductor lo entregara.

Un ejemplar adulto pernoctó en la entrada de una casa en Naples, y su apacible y despreocupada siesta fue captada por las cámaras de seguridad de los propietarios.