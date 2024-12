Ulises Toirac eleva plegaria a San Lázaro: "Llévanos suave y pon de tu parte este año porque haces muchísima falta"

Vídeos relacionados:

El humorista Ulises Toirac le hizo una plegaria a San Lázaro en su día, y le aseguró que le hace muchísima falta a los cubanos.

En un texto compartido en su muro de Facebook, echó mano a su humor para pedirle perdón al santo porque la gente "no lo considera" y le pide demasiadas cosas, y también porque este año han disminuido las ofrendas por culpa del "reordenamiento, la bancarización y todo lo demás".

"¿De las ofrendas de animales? Este año no esperes nada. Y al que te la haga ni caso, que ese tiene mucho dinero y no le hace falta tu ayuda. Pa' rematar, las mechitas con aceite pa' darte luz (pilegente usaba velas de brutos), ni aceite, ni algodón, ni plato. Bodega, farmacia y quincalla andan en la misma ronda de 'sheperdió'", detalló.

"Así que llévanos suave y pon de tu parte este año porque, hacer falta, haces muchísima. Tú mete el pecho y si quieres saber si un hijo se lo merece, mira pa' la cocina a ver si tiene frijoles. Hace tres meses que no viene, así que al que no tenga... ¡Ese es el tipo!", expresó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

El actor calificó de "perretúa" la situación actual y "hablando de perros", alabó a las personas que, como él, se quitan su comida para dársela a sus animales.

Por último, afirmó que él en lo particular no le pedirá nada al santo porque necesita ayuda no de un solo Orisha, sino de una Asamblea completa.

"Deja prepararme que horita se va la lú, mi viejo, y me gustaría que tengas la oreja lejos de mí. Me pongo de asco", aseguró.

El 17 de diciembre de 2020, Ulises se unió a millones de cubanos que celebraron la festividad de San Lázaro y felicitó a todos sus devoto.

"Sigo cuidando tus perros", expresó, en referencia a su respeto por estos animales, los cuales acompañan a San Lázaro en su representación.

