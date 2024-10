"Díganme que no soy la única": Cubana cuenta su primera vez con un queso Babybel y desata risas en redes

La cubana @claydis compartió en TikTok un video en el que confesó su "error de principiante" al probar un queso Babybel por primera vez en Estados Unidos. Entre risas, contó cómo, sin saber bien de qué iba el producto, mordió la capa de cera roja que lo recubre, pensando que eso era parte del queso. "Por favor díganme que yo no soy la única que la primera vez que le dieron a comer estos quesitos le metió una mordida a la parte roja", comentó. Agregó que, para su suerte, la cera no era dura y que solo después de que se rieran de ella, le explicaron que debía quitar esa parte para llegar al queso real. Al final, aseguró que el queso le pareció delicioso, aunque caro.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y muchos compartieron experiencias similares. Una seguidora comentó: "Yo lo mordí... pero en Cuba se bañaron con el pensando que era jabón y que no hacía espuma"; otra usuaria confesó que ella y su hermana hicieron lo mismo: "Mi hermana y yo, las dos a la vez lo hicimos"; mientras que otra bromeó: "Una mordida no, yo me lo tragué".

Otros comentarios siguieron la línea divertida de la historia: "Yo lo boté porque pensaba que era una goma de borrar"; "A mí me pasó igual y dije que no me gusta", o "Entero me lo comí", fueron solo algunas de las reacciones. Incluso alguien señaló que llevó varios paquetes a Cuba porque "siempre se los piden".

En el video, @claydis interactuó con muchos de estos comentarios, riéndose y agradeciendo a todos los que compartieron sus propias experiencias. "Omgggg, me ganaste", dijo en uno de sus comentarios. La anécdota se convirtió en un espacio para que otros usuarios revelaran sus errores, como alguien que confesó: "Yo también lo comí así y dije que no me gusta".

Está claro que las experiencias con productos nuevos, sobre todo aquellos que no estamos acostumbrados a ver, pueden dar para muchas risas y buena vibra en redes. Y, por lo visto, los Babybel han sido protagonistas de muchas de estas historias compartidas.