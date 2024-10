Elioveliz Pérez denuncia el mal manejo de "supuestos empresarios y organizadores" de sus conciertos en México

Elioveliz Pérez, el joven intérprete conocido como “El José José cubano”, denunció en sus redes sociales las irregularidades y mal manejo por parte de las personas que lo llevaron a México.

Según el artista, aunque han anunciado públicamente una supuesta presentación suya en Vallarta, nadie se ha comunicado con él para los detalles de este concierto.

“Como ustedes han podido darse cuenta, en redes sociales supuestos empresarios del medio musical, han estado anunciando hasta esta fecha mi participación como cantante en un concierto con mariachi para el día 19 de octubre de 2024 en Vallarta. Les quiero compartir que me encuentro sumamente decepcionado y triste, pues hasta este momento los ‘supuestos empresarios u organizadores’ NO han tenido ningún tipo de contacto conmigo para indicarme los pormenores de mi participación”, escribió Elioveliz en una publicación en su Instagram.

Captura Instagram / Elioveliz

“He tratado de localizar a los responsables de Platino Ticket Monterrey (sitio en el cual promocionan el concierto) para pedirles me informen sobre aspectos primordiales, sobre mi participación, tales como; lugar, fecha y hora de los ensayos; aspectos de preproducción, producción; duración de mi intervención; canciones que debo interpretar; músicos y personas que intervendrán para cada canción; el orden de mi intervención; vestuario que me proporcionaran y/o debo usar; viáticos (datos de la transportación, alimentos, hospedajes, catering, transportes internos, etc.); la contraprestación económica que recibiré por mi trabajo y su forma de pago, sin que haya tenido ningún tipo de respuesta”, añadió el artista.

“Desafortunadamente me encuentro en una situación de impotencia, ya que siento que he sido engañado por las personas que me trajeron a México, personas en las que deposité ciegamente mi confianza y quienes siempre me decían que iban a representarme, a impulsar mi carrera artística y apoyarme en todo momento; situación que hasta la fecha ha sido totalmente lo contrario, y un claro ejemplo es el anuncio de ese evento sin tener una comunicación conmigo y sin ninguna consideración sobre la afectación que eso me cause, así como a terceros y sobre todo a ustedes mis fans que tanto amo”, dijo el intérprete.

Elioveliz se refirió al cariño que ha recibido de parte del público mexicano y con toda la seguridad de que logrará su sueño en la música, dejó claro que cualquier comunicación la ofrecerá personalmente a través de sus redes sociales.

El cantante llegó a México el pasado agosto para comenzar su primera gira musical por ese país.