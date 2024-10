Bebeshito incursiona en la música infantil cantándole a su bebé: "Es una princesa azul que tiene la boquita de papá…"

La pequeña Mía no solo se ha convertido en el centro del universo de Oniel Bebeshito, sino también en la fuente de inspiración del artista para cantar.

En sus redes sociales el reguetonero cubano compartió un adelanto de su “nuevo tema”, una canción que improvisa mientras trata de dormir en sus brazos a la bebé. Con una chochera que no parece tener fin, Bebeshito mira a su hija completamente enamorado mientras le canta.

“Tiene la naricita de papá, porque tiene los ojitos de papá. Es una princesa azul que tiene la boquita de papá (…) porque tiene las orejas de papá, tiene los ojitos de papá. Ella tiene las cejitas de papá y la boquita de papá, pero los cacheticos de mamá, las manitos las tiene de papá, y es que todo lo tiene de papá, hasta los pies de papá”, le canta Bebeshito mientras la bebé termina completamente dormida.

Algo quedó muy claro para los seguidores del artista, según su criterio Mía es igualita a él y se parece muy poco a su mamá Rachel Arderi.

“Próximamente el Bebeshito se retira del reparto y empieza su carrera como cantante de música infantil”; “Conclusión es igualita a su papá”; “Jaja qué lindo en resumen todo es de papá”; “Todo es de papá nada de mamá”; “Mamá se quedó sin nada”; “Afortunado papá, mamá no puso nada”, “Chocho con la bebé”; “Que cómico, me encanta verlo así con su bebé”; “Él está culeco con su bebita bella”; “Esa bebé preciosa la hizo papá, al menos eso dice en la canción, la mamá no tuvo participación”, escribieron algunos en los comentarios.

Desde que llegó a Miami para estar con su pareja y su hija, Bebeshito no para de presumir de la pequeña en redes desbordando amor por ella.