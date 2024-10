La Habana sin control de tráfico: Semáforos apagados o rotos en avenidas principales

Varios semáforos apagados o averiados en algunas de las principales avenidas de La Habana están generando graves inconvenientes entre los conductores cubanos, quienes han recurrido a las redes sociales para expresar su malestar.

La falta de funcionamiento de estos dispositivos, agravada por los apagones, ha desatado un caos que afecta gravemente el flujo del tráfico.

Esta situación ya ha provocado accidentes, como el registrado este jueves en El Vedado, poniendo en riesgo la seguridad de conductores y peatones, quienes enfrentan un entorno descontrolado y potencialmente peligroso en las principales arterias de la ciudad.

Un video de CiberCuba muestra sin corriente los semáforos de Vía blanca y Calzada de 10 de Octubre (Agua Dulce); Cristina y Matadero (Cuatro Caminos); Concha y Cristina, y 23 y J, todas zonas concurridas en extremo.

El clip publicado en la red social Facebook suma más de 6.000 reproducciones en menos de una hora y decenas de internautas han plasmado sus criterios en el apartado de comentarios.

Darvis Sousa, por ejemplo, expuso que “esas arterias y otras más y el corazón de Cuba (pueblo) está al borde de un infarto. Preparen papel y lápiz que se va a dictar sentencia”, mientras Ricardo Varona exigió que la policía cumpla su papel ante el delicado panorama.

“No funciona nada en este maldito país, la desidia se ha apoderado de nuestro futuro, no hay nada, basura en todas las esquinas propiciando la propagación de enfermedades (lo estamos viendo), hospitales sin insumos, no hay ambulancias, no hay alimentos, no hay luz, no hay telecomunicaciones y sobre todo no hay liderazgo en la que podamos poner nuestras esperanzas para salir de esto”, escribió Rafael Enrique Garcia Morales.

En el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, el usuario Jordanis Cabrera Estevez compartió una imagen del incidente ocurrido en la intersección de Línea y 12, donde un camión que transportaba gas chocó contra un Pontiac al estar sin funcionar el semáforo.

Publicación de Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Las quejas son incontables y los residentes piden soluciones urgentes para restaurar el control del tráfico y evitar que la situación, que de por sí no es nueva, continúe empeorando y deje males mayores.

En junio, un accidente en la barriada capitalina de Miramar provocó una alerta para los choferes que transitan por diversas calles de La Habana, debido a que varios semáforos estaban apagados.

El incidente ocurrido en calle 30 y 7ma avenida en Miramar, Playa, sin daños aparentes a personas, dejó colisionados a dos autos en medio de una intersección, donde evidentemente el semáforo no funcionaba y los conductores no tomaron las debidas precauciones.