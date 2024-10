Ulises Toirac pronostica un futuro más complicado tras comparecencia de Marrero: “Estamos en un círculo vicioso”

La comparecencia este jueves del primer ministro Manuel Marrero Cruz junto a directivos del Ministerio de Energía y Minas, dejó más preocupado que aliviado al humorista cubano Ulises Toirac, quien analizó la emergencia energética y llegó a la conclusión de que es “un círculo vicioso”.

En una extensa publicación de sus redes sociales, Toirac se refirió a la comparecencia de Marrero Cruz como “alarmante”, más allá de “poco convincente”, y consideró que la promesa del régimen cubano de mejorar la situación a base de parques fotovoltaicos no se sostiene sobre un proyecto sólido.

Captura de pantalla Facebook / Ulises Toirac

“Los parques fotovoltaicos no se hacen en unos meses. En las condiciones actuales (que comprenden descontrol, indisciplina laboral, descoordinación, etc.) mucho menos. Pero por otro lado hablamos de 30 parques con 20 MW cada uno, para un total (a plena capacidad) de 600 MW. Pensemos: solo anoche el ‘déficit’ alcanzó los 1,600 MW (según declaraciones). Ya se tiene una idea de lo que cubrirá la totalidad de parques fotovoltaicos funcionando a plena capacidad”, discurrió el humorista.

A este primer análisis, el humorista añadió otras variables para demostrar que las promesas de Marrero Cruz son puro voluntarismo o una maniobra de distracción del régimen, empeñado en hacer creer a los cubanos que la solución a la crisis energética provendrá de las fuentes de energía renovables.

“A eso se suma la mora de pagos de los combustibles y la falta de un proveedor ‘barra abierta’ (Venezuela) para llenar las necesidades de crudo. Es un problema que veo crecer y no disminuir... El ‘déficit’ lleva el tiempo necesario para estabilizar la adquisición y, lejos de eso, se agrava cada semana más”, añadió Toirac.

Con un sistema electroenergético nacional (SEN) colapsado, el actor e ingeniero eléctrico (CUJAE, 1986) consideró inviable la estrategia gubernamental de mantenimientos y renovación de las termoeléctricas.

“Llegaron a donde iban a llegar. No ahora, hace diez o quince años. Las roturas se hacen cada vez más frecuentes (al punto de lograr que no sea rentable operarlas) y sin dinero no se pueden reponer con la velocidad que requeriría”, consideró.

La situación, que no es nueva, sino la repetición de un ciclo cada vez más crítico, llevó al humorista a reflexionar que los cubanos se encuentran en “un círculo vicioso”.

“Menos combustible, menos generación, más apagones, menos productividad de fábricas y entidades productivas, menos capacidad de generar exportaciones, menos dinero entrando... ¡Menos combustible! (y lee el párrafo de nuevo)”, dijo Toirac, dejando ver el sinsentido de las promesas del régimen.

En cuanto a lo explicado por Marrero Cruz en su accidentada comparecencia, sobre un “plan de medidas de emergencia energética”, el actor se mostró escéptico y criticó la falta de previsión del gobierno ante la urgente necesidad de combustible, como si el ejecutivo de Miguel Díaz-Canel no supiera ni la cantidad de dinero que se guarda “en las arcas” del régimen.

“Mi pronóstico no es nada halagüeño, pero no quiero ser quien diga lo que sucederá. Solo me atrevo con un detalle: en el próximo verano, cuando se supone que estén trabajando los famosos parques fotovoltaicos, el déficit de esta noche nos va a parecer una bendición”, concluyó apesadumbrado el actor.