Cubana muestra cómo cocina en medio del apagón general: ¨No tenemos fuerzas¨

Una madre cubana, visiblemente afectada, ha compartido un video donde denuncia la precaria situación que vive junto a sus tres hijos debido al apagón masivo que afecta a Cuba desde el 18 de octubre de 2024. En la grabación, la mujer muestra cómo se ve obligada a cocinar con leña, ya que la falta de electricidad y gas ha colapsado su hogar, dejándola sin opciones para preparar alimentos. El video ha sido subido a Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

"Miren cómo tengo que estar inventando", expresa la mujer mientras señala un improvisado fogón donde intenta hervir agua sobre leña. Entre lágrimas y con una voz quebrada por la desesperación, cuenta que lo único que tiene para alimentar a sus hijos es un poco de espagueti con sal. Su angustia es palpable, explicando que no tiene más alimentos para darles.

Más de 72 horas sin electricidad y meses de apagones continuos

La madre cubana denuncia que lleva más de 72 horas sin electricidad, una situación que no es nueva para ella ni para millones de cubanos. Este apagón masivo es solo el más reciente episodio en una larga serie de cortes eléctricos que han afectado a la isla en los últimos años. "No tengo corriente, no tengo gas", afirma mientras relata que las autoridades aseguran que serán las primeras 72 horas de muchas más por venir.

Este apagón prolongado se suma a meses e incluso años de apagones continuos que han azotado a Cuba, especialmente en las zonas más vulnerables. Las familias han tenido que aprender a sobrevivir sin los recursos más básicos, improvisando métodos para cocinar y subsistir en medio de una crisis energética que parece no tener fin.

Políticos sin cumplir promesas

La mujer también lanza un fuerte reclamo a los dirigentes políticos, señalando que "ellos dicen que están trabajando para resolver esto, pero nunca cumplen". Este testimonio refleja el creciente malestar y desconfianza de la población hacia el gobierno cubano, que no ha sido capaz de cumplir con sus promesas de mejorar la situación energética en el país.

Durante años, los políticos han prometido una solución definitiva a los constantes apagones, pero la realidad en las calles es muy distinta. Los cubanos han tenido que soportar apagones casi diarios, muchos de ellos sin previo aviso, afectando gravemente su calidad de vida. El impacto de la falta de electricidad se extiende más allá de los hogares, paralizando la actividad económica, limitando el acceso a servicios esenciales y profundizando la sensación de abandono en la población.

Sobrevivir con lo poco que queda

El testimonio de esta madre es un reflejo de la desesperación que sienten muchas familias cubanas. La falta de electricidad y gas las ha forzado a recurrir a métodos de supervivencia arcaicos, como cocinar con leña, algo que se creía parte del pasado. Mientras prepara lo poco que tiene para sus hijos, menciona que ha tenido que buscar palitos por los alrededores para poder encender el fuego. "Así tengo que estar inventando", repite varias veces, subrayando la indignación por tener que vivir en estas condiciones.

Con su relato, expone no solo la falta de recursos, sino también la impotencia de no poder ofrecerles a sus hijos algo más que un plato de espagueti con sal. La imagen de esta madre cocinando sobre leña, mientras habla sobre la falta de luz y gas, es un símbolo de la profunda crisis que atraviesa la isla, una que se ha extendido durante meses y años, sin una solución a la vista.

Sin respuestas ni soluciones claras

A medida que el video avanza, la mujer expresa la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el servicio eléctrico. Como tantos otros cubanos, ha aprendido a no confiar en los anuncios del gobierno. "Dicen que son 72 horas, pero nunca sabemos cuándo volverá la luz", comenta con un tono de resignación, recordando los apagones interminables que ha tenido que soportar en el pasado.

Este apagón masivo es solo un reflejo más de los problemas estructurales que enfrenta Cuba, donde la infraestructura energética sigue colapsando y los dirigentes no logran ofrecer soluciones claras. Mientras tanto, la población continúa enfrentando cortes prolongados, forzada a buscar alternativas para sobrevivir en un país donde los apagones se han vuelto parte de la vida cotidiana.

Un testimonio que refleja la realidad de muchos cubanos

El video de esta madre cubana es un grito de ayuda en medio de una situación insostenible. Su historia refleja la de millones de cubanos que, durante meses y años, han tenido que soportar apagones continuos, promesas incumplidas y una sensación general de abandono por parte del gobierno. La desesperación de tener que cocinar con leña, en un país que alguna vez tuvo un sistema energético más estable, es una imagen que captura el deterioro progresivo de las condiciones de vida en la isla.

Mientras el apagón masivo continúa afectando a millones de personas, historias como la de esta madre cubana se convierten en un recordatorio de las dificultades que enfrenta la población en su día a día, y de la urgencia de encontrar soluciones reales a una crisis que parece no tener fin.

El 18 de octubre de 2024, Cuba sufrió un apagón masivo debido a la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), dejando a millones de cubanos sin electricidad. La causa fue la salida de la planta termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más importantes del país. Aunque el gobierno informó estar trabajando para restablecer el servicio, admitieron que no había tiempo definido para ello. En La Habana, incluso el Aeropuerto Internacional José Martí quedó a oscuras, afectando las operaciones.

En las provincias orientales, como Santiago de Cuba y Holguín, los apagones han sido prolongados, y en algunas zonas la población ha estado sin electricidad por más de 72 horas. Esto ha provocado que ciudadanos se manifestaran públicamente. En Báguanos, Holguín, un grupo de vecinos protestó exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico, con gritos de “¡Queremos corriente!”. Estas protestas reflejan el creciente descontento de la población con la crisis energética.