En homenaje a El Taiger, Bebeshito, Lenier y Tekashi 6ix9ine estrenan "Papita Frita": "De Cuba pa el mundo"

Era una de las canciones más esperadas por los amantes de la música urbana cubana y ya está aquí. "Papita Frita", el tema de reparto que une a Oniel Bebeshito con Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine se estrenó este fin de semana en todas las plataformas digitales con la intención de convertirse en todo un éxito de escuchas.

"Papita Frita" es la primera canción que lanza Bebeshito desde que llegó a Miami hace algunas semanas. Y mientras que el cantante cubano se encuentra disfrutando de su paternidad y su nueva vida en Estados Unidos, no ha perdido el tiempo y también se está preparando para dar grandes pasos en su carrera. Y además de lanzar esta canción con Lenier y Tekashi 6ix9ine se prepara para su primer concierto en el Pitbull Stadium de Miami.

“Papita frita” está producido por Ernesto Losa y Mauro el Código Secreto y es un homenaje de los tres artistas para el fallecido cantante cubano El Taiger, cuya foto aparece en varias escenas a lo largo del videoclip.

Los seguidores de los artistas han recibido esta canción con los brazos abiertos e incluso Chocolate MC no ha podido evitar reaccionar a la unión.

"Yo aquí recordando como habían gente que decía que el reparto no llegaría a ningún lado. Sea el Bebeshito o sea quien sea, es reparto y me siento orgullo, tenemos diferencias pero la real es que en estos momentos no había nadie mejor que él para dar este paso tan importante, fuego con los marca mangos pero le agradezco a los 3. Lenier, Daniel y el BB, gracias gracias gracias. Yo soñé con esto hace más de 15 años, mi reparto estaría en lo más alto", comentó el reguetonero cubano, orgulloso de ver esta colaboración.

¿Qué te parece "Papita Frita"?