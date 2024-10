Flor de Cuba se refugia de los apagones en hotel de La Habana: "Escapando y protegiendo a los míos"

En medio de la crisis electroenergética que ha sumido a los cubanos en un apagón generalizado, Flor de Cuba decidió “escaparse” con sus hijos al Hotel Gran Aston La Habana, sin duda alguna, uno de los pocos lugares ahora mismo que tiene electricidad en el país.

“Escapando y protegiendo a los míos que nadie cuidará por mí”, escribió la influencer cubana junto a un video en Instagram promocionando el hotel.

Flor de Cuba mostró la bienvenida que le dieron con un coctel sin alcohol, la habitación con vista al Malecón, el restaurante, el gimnasio, la piscina y demás instalaciones.

“Poder protegerlos, proveerles y alejarlos de todo lo malo que está pasando me llena de orgullo y satisfacción, sobre todo porque lo que hago lo hago honradamente, no lastimo a nadie, no estafo a nadie ni hago daño a nadie”, se le escucha decir en el video refiriéndose a que hace esto por sus hijos.

El video de Flor de Cuba no pasó desapercibido para sus seguidores que se deshicieron en críticas hacia ella por publicar este tipo de contenidos en medio de la situación lamentable que vive el pueblo.

“Ahí sí hay corriente lo que pasa que no todos tienes los mismos padrinos que tú para bautizarse. Ño la poca comida que tenían se les echa a perder y sales tú con tanto alcance en las redes sociales a promocionar un hotel como si el salario les alcanzara. Qué descaro el tuyo”; “¿Y los apagones o te dieron una vela?”; “¿Ahí sí hay luz verdad?”; “Vergüenza hacer ese video en estos días, lo más triste de nuestra historia”; “Una cosa es promover tu negocio otra es promover ese hotel que es negocio de la dictadura”; “Hay que tener dos dedos de frente para promocionar hoteles y un país entero sufriendo lo tienes más grande que Grajales”, escribieron algunos en los comentarios.

La influencer no dejó pasar los cuestionamientos y respondió: “Si hubiera estado en Miami en un yate toda próspera nadie se ofende. Lo que les molesta es que lo haga en Cuba si sabían que el comunismo es que no existan clases sociales. Ustedes son los verdaderos comunistas por eso falta mucho para que Cuba cambie porque lo primero que tienen que cambiar es la mentalidad comunista esa de ver a todos en la miseria por igual”.