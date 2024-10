Seidy La Niña: "No pertenezco al team de los influencers y youtubers que monetizan a raíz del dolor del pueblo de Cuba"

Seidy La Niña no se queda callada ante los cuestionamientos en redes sociales, mucho más si tienen que ver con sus posicionamientos respecto a Cuba y su carrera artística.

En una de sus publicaciones en redes un usuario le comentó: “Pudieras ser una voz importante dentro de la lucha del pueblo cubano ese que compra las cinco o seis mesas que vendes”. La respuesta de Seidy no se hizo esperar.

“Yo sé y entiendo que a la mayoría de ustedes no les gusta el progreso ajeno. Otra cosa, no pertenezco al team de los influencers y youtubers que monetizan a raíz del dolor del pueblo de Cuba”, aclaró Seidy.

“Tampoco me interesa que me digan ‘comunista’. No me interesa agradarte ni a ti ni a nadie, yo soy como soy y punto. Ah, antes de que se me olvide, vivo en USA, país que me ha dado la oportunidad de ser, de no ser, de practicar y de decir lo que me dé la gana”, añadió.

Sobre la referencia a las mesas que vende en sus conciertos dijo que con vender una ya es ganancia y recordó que hace un año y medio nunca pensó tener a tanta gente que la siguiera por su música o un fan que la fuera a ver a un concierto.

Como ya es costumbre en sus videos, terminó sonriendo y dando como consejo a esos que se empeñan en criticarla: que vivan la vida con una sonrisa.