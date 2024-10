Lenier Mesa improvisa versos homofóbicos contra Alexander Otaola en programa de Alexis Valdés

Para nadie es un secreto que entre Lenier Mesa y Alexander Otaola saltan chispas de odio y la relación entre ambos está muy lejos de ser buena.

En un programa con Alexis Valdés, con quien el presentador cubano tampoco está en buenos términos, el cantante y compositor improvisó unos versos bastante homofóbicos contra Otaola.

La idea de improvisarle algo fue de Lenier y, ante la duda de los presentes, les decía: “No cojan miedo, ustedes tienen miedo o qué”.

Después de la improvisación con algunos insultos de parte de Alexis Valdés, Lenier sacó su dominio de la música campesina y lanzó a Otaola algunos dardos en un tono degradante y ridiculizándolo por su orientación sexual.

“Yo mejor no quiero hablar para que nadie se asombre / Si la ‘Ota’ es por el nombre y la ‘Ola’ es por odiar / Lo mejor es caminar igual que sube la espuma / Hay mucha gente que suma y que tiene el pecho ancho / Y hay un pájaro en un rancho que tiene odio en las plumas”, improvisa Lenier sin poder contener la risa.

El repentista Juan Antonio Díaz, que también estaba en el programa, se concentró sin embargo en criticar el trabajo del presentador cubano: “Aún no me cabe en la mente cómo se adquiere tamaño y dinero haciendo daño al honor de tanta gente / Qué clase de delincuente triunfa en esa bataola / No pienses ni en Otaola / No triunfa quien no es un bueno / Y no hay que echarle veneno la rata se muere sola”.