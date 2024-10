Influencer cubana Flor de Cuba sorprende con su cambio físico: "Así de inflamada y gordita estaba"

La influencer cubana Flor de Cuba sorprendió a todos sus seguidores al mostrar su cambio físico después de un mes de haber cambiado radicalmente su alimentación. La joven de 31 años se sinceró al contar que decidió dar este paso para verse mejor y está notando ya los resultado apenas unas semanas después de eliminar la comida procesa y priorizar las frutas y verduras en su día a día.

"Así de inflamada y gordita estaba yo hace dos meses. Decidí que tenía que parar y comencé a hacer dieta, y así estoy ahora mismo", confesó la influencer, quien a sus 31 años se muestra más decidida que nunca a cuidar su salud y físico. "Ustedes saben que tengo 31 años, y a mi edad no se puede estar jugando con la subidera de peso. Siento que lo que haga una mujer a sus 30 con su alimentación va a determinar su futuro, al menos el que tiene que ver con su físico y su salud", agregó Flor junto a un video que subió, haciendo así una reflexión sobre la importancia de la alimentación en esta etapa de su vida.

Flor también reveló algunos detalles de su nuevo régimen alimenticio que le ha permitido lograr esta transformación. "Dejé de comer todos los dulces, el arroz y pan. Empecé a comer frutas y jugos naturales de fruta. Eliminé toda la comida procesada y química, que no sea orgánica y natural. Comencé a comer con la verdura, carne, pescados o mariscos", explicó en su video, en el que también mostró un típico plato de su almuerzo.

Además, en su propósito de llevar un estilo de vida más saludable, Flor de Cuba comenzó a ir al gimnasio hace unos días. Sin embargo, cree que su cambio físico no se debe a eso sino a su nueva dieta. "No creo que tenga que ver con la pérdida de peso que he tenido, sino que es a causa de la alimentación. No sé si es pérdida de peso o desinflamación, pero se notan los resultados", expresó, contenta de ver ya su cuerpo transformarse.

Además, la cubana recordó que hace cinco meses se sometió a una liposucción, pero debido a su mala alimentación, había perdido todo lo que había logrado en el quirófano. "Perdí todo por lo que me había sacrificado en un quirófano, y así no vale la pena", lamentó Flor, mientras invitaba a sus seguidores a acompañarla en esta nueva etapa de su vida, en la que se propone mantener un estilo de vida saludable y equilibrado.

"En la tercera foto te muestro como estaba mi abdomen hace menos de un mes, llevo solo dos semanas de dieta comiendo solo vegetales, frutas y carne y ha sido increíble el cambio. Y no solo eso, también me ha cambiado el cutis", comentó Flor de Cuba junto a varias fotos en las que enseña cómo está su cuerpo actualmente.