Emotivo homenaje a motorista fallecido en La Habana

Las redes sociales de amigos y allegados de Andy Méndez Portas, un joven motorista de 33 años fallecido recientemente, se hicieron eco del emotivo homenaje realizado en su memoria en la comunidad de Luyanó, en La Habana. Andy perdió la vida la tarde del martes, aunque las causas de su deceso aún no han sido reveladas, dejando consternados a sus familiares, amigos y vecinos.

En las publicaciones de homenaje, se compartieron numerosas fotografías y mensajes que resaltaban su profunda pasión por las motocicletas, su carácter alegre, y la huella positiva que dejó en quienes lo conocieron. Para sus allegados, Andy no solo era un aficionado al motor, sino también un hijo ejemplar, un padre amoroso y un amigo incondicional, cuyas virtudes eran ampliamente reconocidas en la comunidad.

Captura de Facebook/Jesús Vicente Díaz Castelvi

Jesús Vicente Díaz Castelvi, un amigo cercano, publicó un conmovedor mensaje en Facebook:

"Hoy me enteré de algo que aun mi mente no quiere asimilar, pero mi corazón lo ha sentido tanto que me duele hasta pensarlo. Saber la noticia de que ya no Estás entre nosotros, mi hermanito, ha dejado un vacío en Luyanó que no te puedes imaginar. Buen hijo, amigo, padre, socio y hermano. Un sinfín de recuerdos están invadiéndome de tal forma que no puedo explicarte lo mal que lo estoy pasando".

Como parte del tributo, Díaz Castelvi también compartió imágenes de un evento simbólico que reunió a decenas de motociclistas en una caravana. El recorrido incluyó paradas en lugares emblemáticos de la vida de Andy, en los cuales los participantes rindieron homenaje con flores, velas y muestras de afecto. El rugido de los motores se convirtió en un acto simbólico de despedida, transformando el evento en una muestra de unión y solidaridad comunitaria.

En una de las publicaciones, Díaz Castelvi continuó con un emotivo mensaje:

"No dejan de venirme hermosos y maravillosos recuerdos tuyos a mi mente, los cuales me quitan el sueño cada vez que cierro mis ojos".

El internauta Rafael Rodríguez Fontanet también publicó un emotivo mensaje:

"Homenaje a Andy Méndez Portas, nuestro grande y valeroso amigo, compañero, hermano, casi sangre de nuestra sangre, el cual quedó sembrado su espíritu para siempre en nuestros corazones. El Equipo Cocuyo siempre te tendrá presente en sus corazones, hermano, serás recibido allá arriba como lo que eres: un rey".

Captura de Facebook/Rafael Rodríguez Fontanet

Este miércoles, otro motorista falleció en el municipio de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque. El fallecido fue identificado como “Yunieski”, un joven que un internauta calificó como “un gran muchacho y de excelente familia”.