Jorge Junior se retracta y dice que último adiós a El Taiger en Cuba será "entre familia"

Luego de haber invitado a los seguidores de El Taiger a despedirse de su artista este viernes en el Centro Cultural El Sauce de La Habana, Jorge Junior se retractó y dijo que el último adiós a su primo será “entre familia”.

En una directa en Instagram, tras aterrizar en la capital cubana, el líder de Los 4 dijo: “Vamos a despedir al primo como se merece, a la tranka. Ya estamos en la isla, vamos a hacer algo lindo para que se lleve una buena impresión y descanse en paz el hermano. Va a ser algo entre familia, algo lindo”.

“No quiere decir tampoco que esté negada la entrada, pero bueno, la idea es que sea algo lindo primero para que después en el cementerio de Colón sea respetado el tiempo. Vamos a dar un ejemplo de disciplina y amor como lo dimos allá, si el de allá quedó lindo, el de aquí va a quedar lindo también”, agregó Jorge Junior.

En una directa previa el propio Jorge Junior había dicho: “Estaremos en El Sauce, desde las 5 o 6, para todas aquellas personas que quieran pasar por ahí y, aunque sea darle su último adiós”.

No obstante, el Instituto Cubano de la Música en la mañana de este viernes en una nota oficial señaló que “a petición familiar sus cenizas serán veladas en ceremonia íntima”, una decisión que generó disgusto entre los fanáticos del artista.

“Los cubanos desean despedirse de El Taiger”; “Muy triste todo. Un artista como él, de pueblo, que en todas las instancias reconocía que su gente que lo hizo grande, estábamos aquí, que siempre defendió, respetó y admiró a su público de Cuba, a los que estamos dentro de la isla y que no nos den ese privilegio, no me parece justo”; “Considero que para ser justos, pueden organizar dos momentos uno familiar y otro donde el pueblo pase a realizar su reconocimiento; como se ha hecho con importantes figuras del panorama musical nacional”; “Sería más justo y bonito que sus cubanos a quien siempre defendió irle a cantar se pudieran despedir de él”; “Ojalá y me equivoque y no esté metido en esto la Seguridad del Estado evitando tumultos. Esa familia es humilde para tomar esas decisiones”; “No estoy en contra de nada, pero como fue El Taiger no entiendo esa ceremonia íntima además el pueblo de Cuba entera estará ahí”; “Respeto la decisión familiar, pero es muy triste que no dejen que su pueblo le dé el último adiós como él lo quiso”, escribieron algunos seguidores en los comentarios a la publicación.