"Cómo está la silicona": Lanzan crítica a Seidy La Niña tras mostrar su mejor atributo

Seidy La Niña continúa sus sesiones de gimnasio y para la última de ellas escogió un mono corto enterizo y ceñido al cuerpo que arrancó unos cuantos suspiros entre sus seguidores.

La prenda de vestir resaltaba muy bien sus mejores atributos y todas sus curvas, y aunque recibió muchos piropos también aparecieron las críticas.

“Cómo está la silicona”, escribió una de sus seguidoras en los comentarios y la reacción de Seidy no se hizo esperar.

La cantante hizo un video solamente para responder a este comentario y lo hizo con rima como ya es costumbre en ella.

“Tengo el cul* de silicona y las tet* de agua salina, y como rico yo hago el amor, no me meto en la cocina”, le dice Seidy para después terminar con una de sus carcajadas y friéndole huevos.

La respuesta de la artista gustó a sus seguidores que reaccionaron en los comentarios: “El huevo frito al final fue lo que me encantó”; “Algunas mujeres no soportan ver y reconocer cuándo otra se ve bien”; “Eres genial mi corazón, por qué tienen que ser tan criticones”; “Así se dice, esto es fuego para el que se meta en lo que no le importa”; “Todos esos permisos que te das de ser tú son lo más inspirador”; “La envidia es una enfermedad que suelen tener las personas que son oscuras por dentro”; “Tu sí te mandas te zumbas y sin rumba tienes sandunga tú eres fuertísima”.

Hace solo unos días respondió también a otro internauta que en un tono despectivo criticó su barriga.