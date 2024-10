Cubana en Atlanta revela cómo gana más de 3 mil dólares al mes en TikTok

Una tiktoker cubana, residente en Atlanta, Estados Unidos, compartió con sus seguidores los consejos que le han permitido ganar unos 3,000 dólares mensuales.

En un video publicado por Yanet en TikTok (@yanetatlanta), la cubana detalló su estrategia para generar ingresos en la plataforma: “Yo hago una combinación de mi contenido normal, de vídeos de más de un minuto que monetizo, y TikTok Shop. Todo el que hace esto sabe que las cifras varían, pero yo ya me he mantenido en un número y de ahí casi siempre para arriba, no por debajo”, explicó.

“Por vistas, siempre gano más de 1,500 dólares al mes, de 1,500 hacia arriba, solo por visualizaciones de videos de más de un minuto. Y en la tienda de TikTok Shop vengo generando entre 500 y 600 dólares todas las semanas”.

“Si un vídeo de la tienda se va a viralizar, lo aparto porque eso no pasa todos los días ni todas las semanas”, añadió Yanet, señalando que las cifras pueden aumentar significativamente dependiendo del éxito de un video viral y la comisión del producto promocionado.

También enfatizó que hay personas que obtienen ingresos mucho mayores enfocándose en la tienda, aunque ella prefiere centrarse en su contenido habitual: “Yo me concentro más en mi contenido y casi siempre promociono las cosas que uso personalmente. Por lo general, mis ingresos mensuales están entre 2,500 y 3,000 dólares, pero hay meses en los que gano mucho más gracias a los vídeos virales”.

Finalmente, Yanet alentó a otros creadores a compartir sus logros para motivar a más personas a adentrarse en esta plataforma, en la que una persona podría llegar a ganar hasta 10,000 dólares en un mes.

En otro video, la cubana ofreció una guía general sobre los pasos a seguir para generar ingresos en esa red social.

Según explicó, lo primero es unirse al programa de creadores de la plataforma, para lo cual se requieren 10,000 seguidores, 150,000 vistas en los últimos 30 días, cumplir con las políticas de la red social y ser mayor de 18 años.

Una vez que se cumplan estos requisitos, indicó que es fundamental recordar que no todos los videos califican para la monetización, en este sentido apuntó que deben ser originales, tener una duración superior a un minuto y superar las mil vistas.

El siguiente paso es ingresar a TikTok Studio, dirigirse a la sección de monetización y luego al programa Creators Reward.

Si todos los requisitos están cumplidos, el creador solo debe aplicar y proporcionar sus datos fiscales.

Yanet también resaltó la importancia de declarar los impuestos por todas las ganancias generadas en Estados Unidos.

Además, aclaró que la monetización solo se activará para los videos creados después de la aprobación en el programa, independientemente de cuántas visualizaciones tengan los videos anteriores.

La cubana ha destacado en las redes sociales por compartir videos que sirven de guía para los cubanos para conseguir empleo o fuentes alternativas de ingresos.

Recientemente, publicó una serie de recomendaciones importantes para aquellos interesados en conseguir empleo en la popular cadena de supermercados Publix.

En TikTok, Yanet explicó los pasos esenciales para aumentar las probabilidades de ser contratado, destacando la importancia de tomar la iniciativa durante el proceso de solicitud.

Días atrás, la joven reveló cuánto ganó con su video más exitoso hasta la fecha, el cual superó el millón de reproducciones en pocos días y le generó aproximadamente 600 dólares en ingresos.