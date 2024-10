Cubano emociona cantando a guitarra "Papelito" de El Taiger

Un cubano rindió homenaje a El Taiger de la mejor manera posible, cantando uno de los éxitos de su carrera. Papito Caja 5ta, como se hace llamar en su cuenta en TikTok, subió un video interpretando a guitarra “Papelito”.

Con su voz y sentimiento logró emocionar y conmover a todos los disfrutan de la música de José Manuel Carbajal Zaldívar, fallecido el pasado 10 de octubre a causa de un disparo en la cabeza.

Visiblemente emocionado, al terminar de cantar añadió: “Hermano, no nos conocimos nunca, te vi de lejos una vez (…) No soy siquiera seguidor de tu música, o no lo fui, porque ahora de muchas maneras soy seguidor de tu música, pero brother sí soy seguidor de la clase de bomba que tú tienes, porque para mí tú todavía estás aquí y vas a seguir aquí”.

En sus palabras le dijo a El Taiger que hay que tener mucha valentía “para hacer todo lo que tú hiciste, para llegar hasta donde llegaste, para lograr todo lo que lograste y para imponer tu persona, tu luz, tu identidad como cubano y como ser humano”.

“Que hiciste cosas, que metiste la pata, el que esté libre de pecado que escriba su primera canción. Sé que los hay casi limpia botas, pero vamos, hasta con el pensamiento se peca. Lo único que te voy a decir asere es que donde quiera que estés diosito le dé mucha luz a tu espíritu”, pidió sin dejar de tocar acordes en su guitarra.

“Te amo, sin conocerte, y un día nos tendremos que ver por obligación”, dijo al final de su emotivo video.