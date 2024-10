La historia detrás de Glen, el muñeco que acompañaba a El Taiger

Para unos un símbolo de malos augurios, para otros una especie de amuleto. Glen, el muñeco que acompañó a El Taiger en su último videoclip y en varios conciertos y apariciones en redes antes de su muerte, ha despertado la curiosidad de muchos de sus seguidores.

Glen es el hijo de los malvados muñecos Chucky y Tiffany de la saga de películas de terror Child's Play, y aunque su alter ego Glenda representa su parte malévola, lo cierto es que Glen es la parte más amable e inocente del personaje.

En la película Seed of Chucky (2004) en la que aparece Glen, este se muestra horrorizado por la violencia de sus padres, y aunque su apariencia diga lo contrario, no es malo.

Pero ¿cómo llegó a manos de El Taiger este muñeco y qué significaba para él? Según un texto de Cuba Cute, el muñeco Glen pertenecía a un amigo del reguetonero Sandro Cumbas, sin embargo, era más que un simple accesorio para el cantante, pues llegó a sentirse identificado con el muñeco y se convirtió en un símbolo de su estilo e imagen.

La manager del artista Teresa Padrón viajó a Cuba para el entierro de El Taiger y llevó consigo al muñeco que ahora estaría en manos de su hija pequeña Ana Paloma.

En redes circulan imágenes de la niña con el muñeco en brazos lo que ha despertado criterios encontrados: "Les pido que separen a ese angelito de ese muñeco, hay algo diabólico en él solo de mirarlo yo me erizo, quiten eso de al lado de esa niña"; " Si ese muñeco fuese tan poderoso hoy El Taiger estuviera con vida, encima se lo dan a la pequeña, no hay cabeza por Dios, la gente no tiene límites, los objetos portan las cargas de los dueños y ese solo trajo lamento y desgracia; "Ese muñeco desprende un aura muy oscura como para estar cerca de una niña"; "Pienso que la niña no debe quedarse con ese muñeco. En el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu maligno que pueda tener ese muñeco".

Captura Facebook / Cuba Cubanos Por Siempre

Otros, por el contrario, no le ven ese significado negativo: "Dios te bendiga niña hermosa no le temas a nada, temor a los vivos malvados a esos sí y tu papito desde el cielo debe de estar muy orgulloso y alegre que tú lo tengas, tu papi sí sabía cuál era el objetivo sano de ese muñeco"; "Miren la película. Al igual que Glen, El Taiger era una buena persona rodeada de malvados. No le tengan miedo a un simple muñeco, los vivos son los que meten miedo que pueden ser traicioneros y hacer lo que le hicieron a El Taiger. Dejen las supersticiones y a ponerse para hacer justicia por él"; "Glen es todo lo contrario a sus padres es el hijo de Chucky y está en contra de la violencia, ese muñeco no tiene nada de malo peor son los vivos y no un muñeco, pobre niñas las han dejado huérfanas han destrozado a toda una familia".