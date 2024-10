Video de la rehabilitación de joven cubano asaltado en Holguín: "No se da por vencido"

El padre de Lester Domínguez, el joven cubano que fue violentamente atacado con un machete en marzo del año pasado en Holguín, compartió un video de la rehabilitación que realiza su hijo en el hospital Julio Díaz, en La Habana.

El video compartido en Facebook muestra al muchacho haciendo ejercicios con el cuello y con el tronco. También se ve cómo aún no puede incorporarse él solo de la posición de acostado a sentado, a pesar de su esfuerzo.

Su padre Dennis Domínguez asegura que el chico no se da por vencido y que sigue dando lo mejor de sí para lograr una mejoría.

"Se siente muy contento con la atención brindada en dicho hospital, hablaron con el director y le facilitaron otro refrigerador, le reforzaron la dieta", reveló.

"En cuanto a movimientos de piernas y brazos va bien, hay que seguir trabajando en el tronco", detalló.

Lester no ha podido volver a caminar desde el violento asalto que sufrió hace ya más de año y medio.

Sus fisioterapeutas se han centrado en el trabajo en su tórax, abdomen y extremidades, pero la recuperación del joven es lenta.

"Lo de Lester es una lesión medular C5 incompleta. (...) Donde tenemos que trabajar más es en el tronco, las partes de la mano y pierna van muy bien", detalló Dennis, quien subrayó que a su hijo le faltan libras para su peso.

El chico empezó un nuevo tratamiento en el hospital Julio Díaz en julio, justo el día de su cumpleaños.

Semanas después, Lester envió un mensaje a todos los seguidores de CiberCuba en el que afirmó que se sentía mejor, que su estado de ánimo y de salud es bueno y dio las gracias a todos por estar pendientes de su evolución.

"En el hospital Julito Díaz voy mejorando considerablemente. Ya puedo mover mejor mis rodillas, mis piernas, mis tobillos. Estoy ganando fuerza en la columna, en los hombres y en los brazos y hasta en las manos. He mejorado cantidad aquí y estoy mejor de salud. Me siento muy bien y estoy feliz. Aquí la atención es buenísima. Mi rehabilitador está muy capacitado y con la terapia ocupacional, el ozono y los ejercicios respiratorios he mejorado cantidad. No me puedo quejar", señaló.