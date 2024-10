Madre de niño sobreviviente a la inundación en San Antonio del Sur continúa desaparecida

La madre de Abraham Daniel González Hernández, el niño de 12 años que sobrevivió a las inundaciones causadas por el huracán Oscar en San Antonio del Sur, Guantánamo, continúa desaparecida.

Ocho días después de la tragedia, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil reveló que dos personas residentes en la zona siguen sin ser localizadas: Kaliannis Hernández Urgelléz, de 35 años, y Orlenis Gamboa Pérez, de 42.

Aunque la información del diario Granma no lo precisa, Kaliannis es la mamá del pequeño Daniel, según se puede ver en su perfil de Facebook.

El menor se encuentra ingresado en el Hospital Pediátrico Provincial Pedro Agustín Pérez, donde se restablece de una intervención quirúrgica en su pierna izquierda, que presentaba una herida con signos de sepsis y tejido necrótico.

Días atrás, en declaraciones a la prensa estatal, relató que cuando empezaron las inundaciones él estaba en su casa con su familia. Así que probablemente el otro desaparecido sea su padrastro.

"Cuando desperté, ya el agua tenía una cuarta y empezó a crecer. Nos subimos en el caballar, arriba, 'en los palos'. La casa se hundió, pude salir, mi familia también, y se me soltó la mano de mi mamá. Ahí fue cuando me di un golpe con una mata de coco. Me aguanté, me pude subir y pasé frío", detalló entonces.

El chico está actualmente en el hospital bajo el cuidado de su abuela, mientras sigue su tratamiento.