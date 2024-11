Cubano lleva a su hija grave al policlínico y le exigen gasolina para trasladarla en ambulancia

Un ciudadano cubano denunció en redes sociales la demora en la atención médica de su hija de tan solo cinco meses en un policlínico de Santiago de Cuba, donde le pidieron el combustible necesario para la ambulancia que trasladaría a la pequeña a un hospital.

El padre, Jesús Manuel Cuevas De La Rosa, relató que llevó a su hija al policlínico Luis Carrión, en la localidad de Cuatro Caminos, debido a que la bebé presentaba vómitos y diarrea. Según los médicos, el diagnóstico inicial fue "una leve deshidratación".

Captura de Facebook/Jesús Manuel Cuevas De La Rosa

"Contactaron al hospital de San Luis, donde le informaron a la doctora que no había combustible para la ambulancia. Si ella lo conseguía, enviarían el vehículo", expresó el padre, cuestionando la efectividad del sistema de salud cubano.

Finalmente, la niña fue trasladada al Hospital Colonia, en la capital de Santiago, con la ayuda de un vecino del padre, propietario de un negocio privado. En las imágenes compartidas, se observa que la pequeña tuvo que ser intubada para recibir el tratamiento necesario.

"Nos llenamos la boca diciendo que tenemos un ejército de batas blancas, pero lo que necesitamos son médicos, no batas. Los muestran en las noticias cruzando el Amazonas y selvas para atender a pacientes. ¿Será que en Cuba no hay selvas? ¿O que, para recibir una buena atención, debemos viajar a otros países? Me pregunto, ¿hasta cuándo soportaremos esto? ¿Cuánto más debemos sufrir por una salud que dicen ser gratuita?", cuestionó el padre.

Captura de Facebook/Jesús Manuel Cuevas De La Rosa

La falta de combustible, se une a la escasez de medicamentos, como agudos problemas que afectan a los cubanos a la hora de visitar un servicio médico. Algunos padecimientos han llegado a complicarse de una manera significativa, cuando ni siquiera en el país existen jeringuillas para poner las inyecciones que pueden aliviar los padecimientos más leves.

Desde inicios de año, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que continuaría la escasez de medicamentos e insumos médicos en la isla, donde las farmacias se encuentran desabastecidas y faltan decenas de productos del cuadro básico.

Sin embargo, la falta de combustible, la salida de cientos de profesionales y el impacto de los apagones han supuesto un escenario nada halagüeño para los cubanos.