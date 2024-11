Cubana residente en Brasil estalla en las redes: "El capitalismo no es para todo el mundo"

Una cubana residente en Brasil estalló contra un comentario en redes en el que una internauta le dijo que ella romantiza el capitalismo, a lo que respondió asegurando que ese sistema la ha convertido en una persona más fuerte.

La joven que se hace llamar en TikTok @yaicubabrasil dijo muy convencida que “el capitalismo no es para todo el mundo”, y se opuso tajantemente a quienes opinan que Brasil es un mal país para emigrar.

“Cada vez que yo veo gente que está aquí con casi toda su familia, con su pareja, con hijos, con todo, diciendo que este país no sirve para nada, diciendo que no pueden salir adelante, mira te voy a explicar algo, yo llegué aquí con 19 años y pasé por muy malas situaciones económicas. Llegó el momento en que lo único que deseaba era regresar para Cuba porque no tenía un peso”, recordó antes de relatar que con esfuerzo y sacrificios pudo enrumbar su vida en territorio brasileño.

Yai confesó que agradece cada día el no haber regresado a Cuba y añade: “El capitalismo no es para todo el mundo porque el que no tiene lo que hay que tener para aguantar el capitalismo le pasan esas cosas. Yo digo, si tan arrepentidos están de haber venido para Brasil, trabajen, con el trabajo de dos meses tú puedes pagar un pasaje para Cuba”.

En su video añadió que Brasil es un país enorme y recomendó a los cubanos irse para aquellas ciudades al sur que son las que ofrecen mejores oportunidades de trabajo para los emigrantes, para comenzar de cero.

“No hablen basura. Si no te cuadra el capitalismo vete. El capitalismo no es para todo el mundo. El capitalismo no se tiene que adaptar a ti, tú te tienes que adaptar al capitalismo. Esos mismos que critican mucho el capitalismo los ves el fin de semana tomándose un millón de cervezas”, agregó.

Sobre la vida que se lleva en Cuba reflexionó: “Están acostumbrados a vivir del invento, a vivir sin trabajar porque en Cuba no se trabaja, y el que trabaja no trabaja. El capitalismo es del que trabaja, del que tiene mente para emprender porque en el capitalismo si te quedas trabajándole a alguien siempre vas a ser un esclavo (...) No es el país el que te abre las oportunidades”.

Últimamente en redes sociales se ha desatado una gran polémica entre cubanos, mientras unos opinan que Brasil no es un buen país para emigrar, otros encuentran en el gigante sudamericano muchas ventajas.